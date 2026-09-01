الأردن.. موعد ومكان امتحان المفاضلة للمتساوين في معدلات الثانوية العربية

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية، للعام الجامعي 2026-2027.

ويُعقد الامتحان يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) في كلية الأعمال بالجامعة الأردنية.

ويشمل امتحان المفاضلة المحوسب مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، على أن يُعقد على ثلاث جلسات، مدة كل منها ساعتان، وفق الآتي:

الجلسة الأولى: من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

الجلسة الثانية: من الساعة 12:00 إلى 2:00 ظهرًا.

الجلسة الثالثة: من الساعة 3:00 إلى 5:00 عصرًا.

وأكدت الوحدة أن دخول الطلبة إلى حرم الجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، فيما يتم الدخول إلى الامتحان المحوسب باستخدام الرقم الوطني للطالب.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول أو جواز السفر، مع التأكيد على منع إدخال الهواتف الخلوية أو الآلات الحاسبة إلى قاعة الامتحان.

وأوضحت أن عدم استدعاء الطالب لتقديم امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من المنافسة والترشيح للقبول، وإنما يعني عدم وجود تساوٍ في المعدل مع طلبة آخرين يستدعي عقد الامتحان.

ودعت الطلبة المدعوين إلى الحضور إلى مكان الامتحان قبل موعد الجلسة بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، إذ لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن مخصصة ومريحة لاستقبالهم.

ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على أسماء المدعوين ومواعيد الجلسات، المرتبة هجائيًا، من خلال موقعها الإلكتروني:

https://www.admhec.gov.jo/ArabicExam.aspx