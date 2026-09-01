للطلبة الأردنيين.. موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للمتساوين بالمعدلات في الثانوية العربية

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية، للعام الجامعي 2026-2027.

ويُعقد الامتحان يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) التابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية.

ويشمل امتحان المفاضلة مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.

وأوضحت الوحدة أن الامتحان سيُعقد على ثلاث جلسات، الأولى من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، والثانية من 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، والثالثة من 3 إلى 5 مساءً، على أن تستمر كل جلسة ساعتين.

وأكدت أن دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، فيما سيكون الامتحان محوسبًا، ويُسمح للطلبة بالدخول باستخدام الرقم الوطني.

ودعت الطلبة إلى إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر، مشددة على منع إدخال الآلات الحاسبة والهواتف الخلوية إلى قاعة الامتحان.

وأشارت إلى ضرورة حضور الطلبة إلى موقع الامتحان قبل موعد الجلسة بنصف ساعة على الأقل، داعية إلى عدم اصطحاب أولياء الأمور، إذ لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن مخصصة لاستقبالهم.

وأكدت الوحدة أن عدم استدعاء الطالب لأداء امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، وإنما يعني عدم وجود تساوٍ في معدله مع طلبة آخرين.

ودعت الطلبة إلى الاطلاع على أسماء المدعوين للامتحان والجلسة المخصصة لكل منهم، مرتبة هجائيًا، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.