ترمب يعلن ضربات قوية وواسعة النطاق على إيران ويحذر من هجمات أشد

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تشن، في هذه الأثناء، ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدًا أن القصف على إيران جارٍ الآن.

وقال ترمب إن الضربات «قوية وواسعة النطاق»، موضحًا أنها تأتي ردًا على ما وصفه بمحاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأضاف أن الضربات تأتي كذلك ردًا على إطلاق إيران ثمانية صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، مشيرًا إلى أنه جرى إسقاط الصواريخ الثمانية جميعها بنجاح.

وحذر ترمب إيران من أن عدم ردها على الهجوم سيجنبها، بحسب قوله، ضربات أخرى «أقوى وأشد وطأة بكثير».

وفي تصعيد لافت في لهجته، قال الرئيس الأميركي إن «الهجوم الأكبر على الإطلاق» على إيران لا يزال مرتقبًا، مضيفًا أنه «حين ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدًا من إيران».

في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة «ستندم» على هجماتها الجديدة.



