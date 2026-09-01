ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من محافظة إربد.

وتناول اللقاء، الذي عقد في إربد، مواضيع تهم المجتمع المحلي في المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والرياضة.

وأكد سمو ولي العهد، أنه في ظل الظروف الراهنة في المنطقة، يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات، خاصة في مجال التكنولوجيا.

وجدد سموه التأكيد على أن الأردن دوما يخرج من أية أزمة أقوى بوعي وهمة أبنائه ومؤسساته.

ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الجهود التي تبذل لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

وبالحديث عن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الصين، أشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

بدورهم، أشاد الحضور بالجهود التي يبذلها جلالة الملك خلال زياراته الدولية لتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات، مثمنين تواصل سمو ولي العهد الدائم مع المجتمع المحلي، ودعمه للشباب.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.