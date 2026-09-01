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السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تحذر رعاياها من تصاعد التوترات واضطرابات السفر

  • 01 أيلول 2026
  • 20:21
السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تحذر رعاياها من تصاعد التوترات واضطرابات السفر

خبرني - أصدرت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، تحذيرات أمنية عاجلة حثت فيها المواطنين الأمريكيين في المنطقة على توخي أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأوضحت السفارات في نشراتها الميدانية أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتقلب الأوضاع الأمنية واحتمالية حدوث تصعيد غير متوقع.

وسلطت التنبيهات الدبلوماسية الضوء على المخاطر التشغيلية المتزايدة لرحلات الطيران، إذ دعت السلطات الأمريكيين إلى التأهب لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المفاجئ للمجالات الجوية، واضطرابات السفر واسعة النطاق.

وجاء في التنبيه الرسمي الصادر عن السفارات: "نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط، تقرر البيئة الأمنية أن تبقى معقدة مع وجود احتمالات لتصعيد غير متوقع، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد".

وأوضحت الإخطارات الأمنية أن التهديدات لا تقتصر على المنشآت العسكرية فحسب؛ حيث حذر مسؤولون من أن إيران والجماعات الإقليمية المتحالفة معها قد تستهدف المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الكيانات التجارية، والمؤسسات الأكاديمية، والمواقع المرتبطة بالولايات المتحدة، مما يتطلب متابعة ميدانية حثيثة للميادين المحلية للمواطنين داخل البلاد للجميع في كافة الأوقات.

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية، مع ضرورة التسجيل في "برنامج تسجيل المسافر الذكي" (STEP) لتلقي التحديثات المباشرة وتسهيل التواصل أثناء عمليات الإخلاء الطارئة.

كما وجهت الوزارة بتطبيق بروتوكولات السلامة عند وقوع الهجمات الجوية، عبر الابتعاد عن الأبواب والنوافذ الزجاجية، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الحكومات المحلية في كافة المحاور الممثلة في الميادين.

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