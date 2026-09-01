الفيصلي يعلّق إجراءات تأسيس رابطة الأندية المحترفة مؤقتا

خبرني - أكد النادي الفيصلي، في بيان صحفي صادر عنه، حرص الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الدائم على المضي قدماً في كل التوجهات الهادفة إلى تطوير كرة القدم الأردنية والارتقاء بها، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يعتز بها النادي، ودعماً للجهود الكبيرة التي يقودها سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، في سبيل تطوير اللعبة وتعزيز حضورها وإنجازاتها.

وجدد النادي الفيصلي، وفق البيان، تأكيده على مواصلة دوره الريادي والوطني في دعم مسيرة كرة القدم الأردنية، ومساندة كل توجه يسهم في البناء على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأعرب النادي، بحسب البيان، عن فخره واعتزازه بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاعا الشباب والرياضة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ومن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بما يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الرياضة الأردنية.

وأوضح البيان أن الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي حرصت مؤخراً على المشاركة في اجتماع تشاوري ضم رؤساء وممثلي أندية المحترفين، لبحث الخطوات المتعلقة بتأسيس رابطة للأندية المحترفة، بما يسهم في تعزيز دور الأندية في إدارة وتطوير مسابقات كرة القدم، والمساهمة بصورة فاعلة في الجوانب التنظيمية والإدارية والتسويقية، تحت مظلة الاتحاد الأردني لكرة القدم وبدعمه ورعايته.

وأشار النادي إلى أن الاجتماع أفضى إلى توافق مبدئي حول عدد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمضي في تأسيس الرابطة، إلا أن بعض الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بآليات التفاوض والتعامل في بعض الملفات بين الأندية، دفعت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي إلى إعادة تقييم موقفها من مشروع الرابطة في المرحلة الحالية.

وأكد النادي أن نجاح أي رابطة للأندية المحترفة يتطلب في الأساس، توفر بيئة قائمة على الثقة المتبادلة، والاحترام بين الأندية بما يحفظ حقوق الأندية واللاعبين ويعزز استقرار منظومة كرة القدم الأردنية.

وقررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، استناداً إلى ما سبق، عدم الاستمرار في الوقت الراهن، في إجراءات تأسيس رابطة الأندية المحترفة، إلى حين توافر الظروف والأرضية المناسبة التي تضمن قيام رابطة قوية وفاعلة، ترتكز على التوافق والثقة والعمل المؤسسي المشترك، وتحقق الغاية الأساسية من إنشائها في خدمة كرة القدم الأردنية.

وأكد النادي الفيصلي أن هذا الموقف لا يغير من التزامه بدوره الوطني ومسؤوليته تجاه تطوير كرة القدم الأردنية، وسيواصل دعمه لكل مشروع أو توجه يصب في مصلحة اللعبة، وفي إطار الاتحاد الأردني لكرة القدم، بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين.