أمريكا: نستخدم العقوبات لخنق إيران اقتصاديا وإرغامها على إبرام اتفاق

خبرني - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على بنكين إيرانيين، مؤكدا أن بلاده تستخدم الضغوط الاقتصادية لـ"خنق إيران اقتصاديا وإرغامها على إبرام اتفاق".

وقال بيسنت، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين" في مدينة أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية: "من المرجح أن نعلن هذا الأسبوع فرض عقوبات على بنك إيراني، وعلى بنك آخر في الأسبوع التالي".

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تفرض أيضا عقوبات على شركات تعمل في مجال تأجير الطائرات، موضحا أن الإجراءات قد تستهدف "أي جهة تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني".

وفيما يتعلق بأهداف سياسة العقوبات الأمريكية، قال بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تعتزم استخدام الضغوط الاقتصادية لإرغام طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح قائلا: "كما قال الرئيس ترامب، فإن سبب عدم نجاح مذكرة التفاهم مع إيران هو أنهم لم يكونوا مستعدين لإبرام اتفاق. ومهمتي هي أن أجعلهم يرغبون في إبرام اتفاق، وسيرغبون في ذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستعمل على خنق إيران اقتصاديا"، في إطار مساعيها للضغط على طهران.

وكان بيسنت قد أعلن في 24 أغسطس الماضي أن واشنطن ستشدد بصورة كبيرة نظام العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران، على أمل قطع مصادر إيرادات طهران بالكامل، مهددا بفرض عقوبات ثانوية على أي دول ترفض الالتزام بالإجراءات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

كما هدد الوزير تلك الدول بحرمانها من الوصول إلى الدولار، لكنه قال، ردا على سؤال بشأن سبب عدم اتخاذ واشنطن إجراءات فورية ضد الشركاء التجاريين لإيران، إنه يأمل في تجنب المواجهة، لأنه لا يريد "تفجير النظام المالي العالمي".

وفي المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على بلاده سيرتد على الولايات المتحدة.

كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تخشى التهديدات الأمريكية والحصار الاقتصادي، وأن جميع التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن، معتبرا أن بلاده تتعامل مع حرب اقتصادية أمريكية قائمة على سيناريوهات قديمة ومتكررة.