مياهنا تستخدم محابس ذكاء صناعي لتوزيع ادوار المياه

خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا محمد الخرابشة عن بدء استخدام نظام جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في توزيع المياه بمنطقة خلدا، في خطوة تهدف الى رفع كفاءة الشبكة وتحسين عدالة التوزيع والحد من فاقد المياه، من خلال الاعتماد على محابس إلكترونية مرتبطة بنظام تحكم مركزي.

وقال الخرابشة في تصريحات إذاعية، إن النظام الجديد يعتمد على تركيب محابس إلكترونية يمكن التحكم بها مركزيا، بما يسمح بتنظيم عملية فتح وإغلاق المياه ووصولها الى المشتركين بصورة اكثر دقة، بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية في التحكم بمصادر المياه.

وأوضح أن هذه التقنية تتيح لشركة مياهنا إدارة عملية توزيع المياه بصورة اكثر مرونة، من خلال التحكم في المحابس المرتبطة بالشبكة ومتابعة تدفق المياه، الامر الذي يساهم في تحسين كفاءة عمليات التوزيع وتقليل الهدر الناتج عن الطرق التقليدية.

نظام ذكي يحد من فاقد المياه ويكشف التسربات

وبين الخرابشة أن تطبيق النظام الجديد في منطقة خلدا ساهم في خفض فاقد المياه وتحقيق عدالة اكبر في توزيع المياه بين المشتركين، الى جانب توفير وسيلة اكثر فاعلية لفرق الصيانة في التعامل مع الاعطال التي قد تحدث داخل الشبكة.

وأشار الى أن من ابرز مزايا النظام قدرته على المساعدة في اكتشاف الكسور والتسربات غير المرئية، وذلك من خلال مراقبة حركة المياه داخل الشبكة وتحليل تدفقها.

وأوضح أن استمرار تدفق المياه في الشبكة الرئيسية رغم اغلاق المحابس الإلكترونية الخاصة بالمشتركين يمكن ان يشكل مؤشرا على وجود تسرب او كسر غير ظاهر، ما يساعد فرق الصيانة على تحديد مواقع الخلل والتعامل معها قبل تفاقم المشكلة.

وتسهم هذه الآلية في تقليل الوقت اللازم لاكتشاف بعض الاعطال، خصوصا تلك التي لا تظهر بشكل مباشر على سطح الارض، كما تساعد على الحد من كميات المياه المهدورة نتيجة التسربات غير المكتشفة.

المياه تبقى في الشبكة الرئيسية على مدار الساعة

ولفت الخرابشة الى أن النظام الجديد احدث تغييرا في آلية إدارة المياه داخل الشبكة، اذ ابقى المياه موجودة في الشبكة الرئيسية على مدار الساعة، بعد ان اصبح التحكم في وصولها الى المشتركين يتم بواسطة المحابس الإلكترونية.

وأوضح أن هذا الاسلوب يختلف عن الطريقة التقليدية التي كانت تعتمد على فتح وإغلاق المياه من الخزانات الرئيسية، مشيرا الى أن التحكم الإلكتروني يسمح بإدارة وصول المياه الى المشتركين دون الحاجة الى تفريغ او قطع المياه عن اجزاء واسعة من الشبكة بالطريقة السابقة.

وبحسب الخرابشة، فان وجود المياه بصورة مستمرة في الشبكة الرئيسية يتيح مراقبة تدفقها بشكل افضل، كما يوفر بيانات تساعد في التعرف على الحالات غير الطبيعية التي قد تشير الى وجود خلل او تسرب.

وياتي تطبيق هذا النظام في خلدا ضمن توجه شركة مياهنا نحو استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في ادارة شبكات المياه، بهدف تحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد ورفع قدرة فرق الصيانة على رصد الاعطال والتعامل معها بصورة اسرع.

كما يعكس النظام توجها نحو الانتقال من ادارة شبكات المياه بالاساليب التقليدية الى انظمة تعتمد على المراقبة والتحكم الإلكتروني والبيانات، بما يمكن شركات المياه من اتخاذ قرارات اكثر دقة في عمليات التوزيع والصيانة.