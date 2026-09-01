روديغر يعتزل اللعب دوليا مع ألمانيا

خبرني - أعلن مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الألماني.

وقد شارك روديغر (33 عاما) في 86 مباراة دولية بين عامي 2014 و2026، ولعب في ثلاث نسخ من كأس العالم وثلاث نسخ من بطولة أوروبا، وكان لقبه الوحيد في كأس القارات 2017.

وقال روديغر عبر حسابه على "إنستغرام" اليوم الثلاثاء: "بعد فترة من التفكير، حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني وإفساح المجال للجيل الشاب".

وتابع: "عندما ارتديت قميص المنتخب الألماني لأول مرة عام 2014، لم يخطر ببالي قط أن الأمر سيصل في النهاية إلى 86 مباراة دولية".

وأردف: "على الرغم من أننا لم نفز بلقب كبير في البطولات الأخيرة، وتحملنا بعض الهزائم المؤلمة، إلا أن هذه الفترة كانت فصلا مميزا للغاية بالنسبة لي، وسيظل يؤثر في للأبد".

وشكر روديغر زملاءه في المنتخب قائلا: "شكرا على كل معركة خضناها معا، وعلى التضامن الذي أظهروه داخل غرفة الملابس وفي مقر الإقامة".

كما أعرب روديغر عن امتنانه للمدربين والجهاز الفني على سنوات من الثقة والعمل الدؤوب خلف الكواليس، موجها تحية خاصة للجماهير على دعمها المتواصل، ولا سيما على الأجواء الرائعة التي غمرت الفريق خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا.