الأجهزة الذكية تساعد على توفير استهلاك الكهرباء؟

خبرني - أصبحت الأجهزة الذكية جزءًا متزايدًا من المنازل الحديثة، بداية من المصابيح وأجهزة التكييف وحتى الغسالات وأجهزة التحكم في الطاقة، ومع ارتفاع الاهتمام بتقليل فواتير الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، يتساءل كثيرون عما إذا كانت هذه الأجهزة تساعد فعلًا على توفير استهلاك الكهرباء أم أن تشغيل التقنيات الذكية قد يؤدي إلى استهلاك إضافي. والإجابة تعتمد بشكل كبير على نوع الجهاز وطريقة استخدامه ومدى الاستفادة من خصائص التحكم الذكي.

ما المقصود بالأجهزة الذكية؟

• الأجهزة الذكية هي أجهزة يمكن التحكم فيها أو مراقبتها باستخدام تقنيات رقمية.

• قد تتصل بشبكة الإنترنت أو الهاتف الذكي أو نظام إدارة المنزل.

• تسمح بعض الأجهزة بتحديد أوقات التشغيل والإيقاف تلقائيًا.

• يمكن لبعضها مراقبة الاستهلاك أو تعديل طريقة العمل بناءً على ظروف الاستخدام.

• وتشمل الأجهزة الذكية أنظمة الإضاءة والتكييف وبعض الأجهزة المنزلية وأنظمة التحكم في الطاقة.

كيف يمكن للأجهزة الذكية تقليل استهلاك الكهرباء؟

• تساعد خاصية التشغيل والإيقاف التلقائي على منع تشغيل الأجهزة لفترات أطول من الحاجة.

• يمكن ضبط بعض الأجهزة للعمل في أوقات محددة بدلًا من تركها تعمل بشكل مستمر.

• تساعد أنظمة التحكم الذكية على اكتشاف أنماط الاستخدام وتعديل التشغيل وفقًا لها.

• يمكن لبعض الأجهزة تقديم بيانات تساعد المستخدم على معرفة مصادر استهلاك الكهرباء.

• هذه الخصائص قد تجعل التحكم في الطاقة أكثر دقة مقارنة بالاعتماد على التشغيل اليدوي فقط.

1. المصابيح الذكية

• تعد الإضاءة الذكية من أبسط الأمثلة على استخدام التكنولوجيا للتحكم في استهلاك الكهرباء.

• يمكن تشغيل المصابيح أو إيقافها عن طريق الهاتف أو وفق جدول زمني محدد.

• بعض الأنظمة تستطيع إطفاء الإضاءة تلقائيًا عند عدم وجود الأشخاص في الغرفة.

• يمكن أيضًا استخدام درجات إضاءة أقل عندما لا تكون الإضاءة القوية ضرورية.

• لكن مقدار التوفير يعتمد على نوع المصباح وعدد ساعات استخدامه وطريقة التحكم فيه.

2. أجهزة التكييف الذكية

• يمكن أن يكون التكييف من أكثر الأجهزة تأثيرًا في استهلاك الكهرباء داخل المنزل.

• تساعد خصائص التحكم الذكي على ضبط درجات الحرارة وأوقات التشغيل بشكل أفضل.

• يمكن للمستخدم تشغيل التكييف قبل الوصول إلى المنزل وإيقافه عند مغادرته بدلًا من تركه يعمل لفترات طويلة.

• بعض الأنظمة تسمح بمراقبة درجة الحرارة والتحكم فيها عن بُعد.

• لكن أفضل النتائج تعتمد أيضًا على كفاءة جهاز التكييف والعزل الحراري وطريقة استخدامه.

3. المقابس الذكية

• تسمح المقابس الذكية بالتحكم في بعض الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف أو الجداول الزمنية.

• يمكن استخدامها لإيقاف أجهزة معينة تلقائيًا بعد فترة محددة.

تساعد على تقليل احتمال ترك بعض الأجهزة تعمل دون حاجة.

ويمكن لبعض الأنواع مراقبة استهلاك الطاقة للجهاز المتصل بها.

لكنها لا تجعل الجهاز نفسه أكثر كفاءة بالضرورة، بل تساعد على تحسين طريقة التحكم فيه.

4. الغسالات والأجهزة المنزلية الذكية

• توفر بعض الغسالات الحديثة برامج مصممة لاستخدام المياه والطاقة بطريقة أكثر كفاءة.

• يمكن لبعض الأجهزة تحديد البرامج المناسبة وفق نوع الحمولة أو كمية الملابس.

• وقد تتيح التطبيقات الذكية مراقبة دورة الغسيل أو إرسال تنبيهات عند انتهاء التشغيل.

• تساعد هذه الخصائص على تنظيم الاستخدام، لكن التوفير الحقيقي يعتمد على كفاءة الجهاز والبرنامج المختار.

• لذلك لا يعني وصف الجهاز بأنه ذكي بالضرورة أنه الأقل استهلاكًا للكهرباء.

5. الثلاجات الذكية

• يمكن لبعض الثلاجات الحديثة توفير خصائص للتحكم والمراقبة وإدارة درجة الحرارة.

• قد تساعد الأنظمة الذكية في تنبيه المستخدم إلى بعض المشكلات التي تؤثر في كفاءة التشغيل.

• كما يمكن أن توفر معلومات عن حالة الجهاز أو درجات الحرارة.

• لكن استهلاك الثلاجة يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة الضاغط والعزل والحجم ودرجة الحرارة المحيطة.

• لذلك يجب النظر إلى تصنيف كفاءة الطاقة والمواصفات الفعلية عند اختيار الجهاز.

6. مراقبة استهلاك الكهرباء

• من أهم فوائد التكنولوجيا الذكية أنها تساعد المستخدم على فهم طريقة استهلاك الكهرباء.

• يمكن لبعض الأجهزة والأنظمة عرض بيانات حول الاستهلاك خلال فترات مختلفة.

• تساعد هذه المعلومات على اكتشاف الأجهزة التي تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة.

• عندما يعرف المستخدم مصدر الاستهلاك المرتفع، يصبح من الأسهل تعديل طريقة الاستخدام.

• وقد تكون معرفة نمط الاستهلاك خطوة مهمة قبل شراء أجهزة جديدة.

7. التشغيل حسب الحاجة

• يمكن للأتمتة أن تمنع بعض الأجهزة من العمل عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

• على سبيل المثال، يمكن ضبط الإضاءة على الإيقاف التلقائي عند مغادرة الغرفة.

• كما يمكن جدولة بعض الأجهزة للعمل في أوقات محددة.

• يساعد ذلك على تقليل التشغيل غير الضروري، خاصة عندما ينسى المستخدم إيقاف الجهاز يدويًا.

• وتزداد الفائدة عندما يتم تطبيق هذه الطريقة على عدد كبير من الأجهزة داخل المنزل.

هل الأجهزة الذكية تستهلك كهرباء إضافية؟

• نعم، بعض الأجهزة الذكية تستهلك قدرًا من الكهرباء لتشغيل أنظمة الاتصال والحساسات والدوائر الإلكترونية.

• لكن هذا الاستهلاك الإضافي قد يكون محدودًا مقارنة بالطاقة التي يمكن توفيرها من خلال التحكم الأفضل في الأجهزة.

• تختلف النتيجة حسب نوع الجهاز وخصائصه وطريقة استخدامه.

• لذلك لا يمكن القول إن كل جهاز ذكي يوفر الكهرباء تلقائيًا.

• المهم هو مقارنة استهلاك الجهاز الذكي بمدى استفادة المستخدم من خصائص التحكم وإدارة الطاقة.

الأجهزة الذكية ليست بديلًا عن الاستخدام الصحيح

• قد يمتلك المنزل أجهزة ذكية، لكنه يستهلك كهرباء بكثرة بسبب عادات الاستخدام.

• ترك الإضاءة أو التكييف يعمل لفترات طويلة قد يلغي جزءًا كبيرًا من أي توفير محتمل.

• كما أن شراء جهاز ذكي مرتفع السعر لمجرد الحصول على خصائص إضافية لا يعني بالضرورة تقليل فاتورة الكهرباء.

• لذلك يجب الجمع بين التكنولوجيا والعادات الصحيحة في استخدام الطاقة.

• إطفاء الأجهزة غير الضرورية واختيار الأجهزة عالية الكفاءة يظل أمرًا مهمًا.

كيف تختار جهازًا ذكيًا موفرًا للطاقة؟

• التأكد من كفاءة استهلاك الطاقة ومواصفات الجهاز قبل الشراء.

• مقارنة استهلاك النماذج المختلفة بدلًا من الاعتماد على كلمة "ذكي" فقط.

• اختيار جهاز يوفر خصائص تحكم يمكن الاستفادة منها فعلًا.

• التأكد من إمكانية ضبط أوقات التشغيل والإيقاف عند الحاجة.

• قراءة بيانات استهلاك الطاقة الموجودة في مواصفات المنتج.

• التفكير في عدد ساعات استخدام الجهاز خلال اليوم، لأن ذلك يؤثر في مقدار التوفير المتوقع.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل

• إطفاء الإضاءة والأجهزة عند عدم الحاجة إليها.

• استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة.

• ضبط التكييف على درجة مناسبة وتجنب تشغيله في الغرف غير المستخدمة.

• الاستفادة من الجداول الزمنية والمقابس الذكية لإيقاف الأجهزة تلقائيًا.

• اختيار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة المرتفعة عند شراء أجهزة جديدة.

• مراقبة استهلاك الكهرباء لمعرفة الأجهزة الأكثر استهلاكًا.

• صيانة الأجهزة بانتظام للحفاظ على كفاءتها.

مستقبل المنازل الذكية وتوفير الطاقة

• من المتوقع أن تصبح إدارة استهلاك الطاقة جزءًا مهمًا من أنظمة المنازل الذكية.

• يمكن أن تتكامل الأجهزة مع بعضها لتقليل التشغيل غير الضروري.

• وقد تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلًا على تحليل أنماط الاستخدام واقتراح طرق أكثر كفاءة.

• كما يمكن أن يصبح التحكم في استهلاك الطاقة أكثر سهولة من خلال تطبيقات وأنظمة مركزية.

• ومع تطور هذه التقنيات، قد يصبح المنزل قادرًا على إدارة جزء أكبر من استهلاكه للطاقة بصورة تلقائية.