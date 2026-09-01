مياهنا: سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي مستمرة

خبرني - قال الناطق باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات، الثلاثاء، إن سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي لا تزال من التحديات المستمرة التي تواجه الشركة ضمن عملها اليومي، ولا سيما في الأودية والمناطق البعيدة والأطراف.

وأضاف قبيلات ، أن طبيعة المواقع التي تحدث فيها الاعتداءات، وابتعاد بعضها عن المناطق المأهولة، تجعل الحد من هذه الظاهرة أكثر صعوبة، مؤكدا أهمية التعاون المجتمعي مع الشركة والأجهزة الأمنية للمساهمة في الحد من الاعتداءات ، بحسب المملكة.

وأشار قبيلات إلى أن سرقة أغطية المناهل لا تقتصر آثارها على الجانب المادي، وإنما تشكل خطرا على السلامة العامة، خصوصا على الأطفال وكبار السن، لاحتمالية سقوط الأشخاص في المناهل المكشوفة والتعرض للإصابة.

وأكد وجود تعاون وتنسيق بين شركة مياهنا والجهات المعنية والأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن تنفيذ السرقات يكون أصعب في الشوارع الرئيسية والمناطق التي تشهد حركة مستمرة، بينما تتركز المشكلة بصورة أكبر في الأودية والمناطق غير المأهولة والبعيدة وعلى أطراف شبكة الشركة.