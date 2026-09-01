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تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف الصناعة - أسماء

  • 01 أيلول 2026
  • 18:03
تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف الصناعة أسماء

خبرني  - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف الصناعية في المملكة (غرف صناعة الأردن، وعمّان، والزرقاء، وإربد)، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (9714) الصادر بتاريخ 11 آب 2026، حيث تتولى هذه اللجان مهمة إدارة وتسيير أعمال الغرف الصناعية، وينتهي عملها بمجرد إجراء الانتخابات واستلام مجالس الإدارة الجديدة المنتخبة لمهامها القانونية.

وبحسب القرار، تشكلت اللجان على النحو التالي: غرفة صناعة الأردن: زياد الحمصي رئيسا وياسمين خريسات ممثل الوزارة، وعضوا، ومدير غرفة صناعة الأردن، عضوا.

غرفة صناعة عمّان: ياسر عليان رئيسا، ونايف أبو عليم ممثل الوزارة، عضوا، ومدير غرفة صناعة عمّان – عضوا.

غرفة صناعة الزرقاء: حيدر العماري رئيسا، وعاطف علاونة ممثل الوزارة، عضوا ومدير غرفة صناعة الزرقاء عضوا.

غرفة صناعة إربد: حسام الوقفي رئيسا وعبد الحليم الجمرة ممثل الوزارة، عضوا، ومدير غرفة صناعة إربد عضوا.

وكان مجلس الوزراء قرر حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من تاريخ 1/9/2026م، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات الغرف الصناعية المقررة في الثالث من تشرين الأول 2026.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك وفقا لأحكام المادة 19 من غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005م.

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