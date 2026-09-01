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ولي العهد يزور إربد ويلتقي عددا من ابناء المحافظة - اسماء

  • 01 أيلول 2026
  • 17:59
ولي العهد يزور إربد ويلتقي عددا من ابناء المحافظة اسماء

خبرني - زار ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، محافظة إربد.

والتقى خلال الزيارة بعدد من الشخصيات من ابناء المحافظة في نادي ضباط اقليم الشمال.

وعُرف من الحضور:

رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، والدكتور حميد البطاينة، والعين طلال الكوفحي، والباشا محمد الملكاوي، ورئيس مجلس ادارة الدستور فيصل الشبول، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم، ورئيس جامعة اليرموك الاستاذ الدكتور مالك الشرايري، ورئيس غرفة صناعة إربد السابق هاني أبو حسان، والقاضي المتقاعد محمد جرادات والقاضي المتقاعد محمد الشناق ورئيس لجنة نادي الحسين عامر ابو عبيد ونائب رئيس لجنة بلدية إربد السابق عماد النداف والدكتورة بتول المحيسن ورئيس لجنة مخيم إربد محمود فواز ابو زمير ورئيس مجلس محافظة إربد السابق خلدون بني هاني والكاتب الاقتصادي الدكتور رعد التل.

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