نسبة إشغال 198%.. 27 ألف نزيل في الأردن 13 ألف منهم على قضايا مخدرات

خبرني - قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور جمعة الحمايدة إن الإدارة يتبع لها 17 مركزًا تقدم خدمات إصلاحية وتأهيلية وصحية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية للنزلاء.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ 14 ألفًا و24 نزيلًا، فيما بلغ عدد النزلاء 27 ألفًا و817، بنسبة إشغال تقارب 198 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، مشيرًا إلى أن عدد نزلاء قضايا المخدرات يبلغ 13 ألفًا و683 نزيلًا، بما نسبته نحو 49 بالمئة من إجمالي النزلاء.

وأشار إلى مواصلة تطوير الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والخدمات الإلكترونية والمحاكمات عن بُعد، مبينًا أن 117 نزيلًا نجحوا في امتحان الثانوية العامة لعام 2026، إلى جانب تدريب آلاف النزلاء مهنيًا، والتوسع في تسويق منتجاتهم ضمن مشروع "صنع بعزيمة".

وقال الحمايدة إن الإدارة تعمل على معالجة الاكتظاظ من خلال عدد من المشاريع، من بينها إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في الأزرق بطاقة استيعابية تبلغ 3400 نزيل، إلى جانب توسعات في عدد من المراكز، مؤكدًا أن فلسفة العمل تقوم على الإصلاح والتأهيل وتمكين النزيل من العودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.