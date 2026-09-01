إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع

خبرني - أعلن رئيس لجنة أمانة عمان المهندس أحمد الملكاوي، أسماء الفائزين في جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع في دورتها الثانية عشرة (2025–2026)، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري.

وقال الملكاوي ان هذه الجائزة تجسد رؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، و ولي عهده الأمين لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ، ودعم المبدعين والعلماء و تشجيع الانتاج الفكري و العلمي و المعرفي، لتحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تقدم المجتمع وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز دور العلم والثقافة في بناء مستقبل مشرق للأردن والمنطقة العربية

واضاف ان الجائزة تعد من الجوائز العربية الرائدة في مجال دعم الإبداع، و التي أطلقتها أمانة عمان الكبرى في دورتها الأولى عام 2002 ، تزامنا مع إعلان عمان عاصمة للثقافة العربية.

و اشار الى ان الجائزة تواصل مسيرتها في دعم الإبداع والمبدعين والباحثين في الأردن والوطن العربي، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية عشرة شهدت تطورًا مهمًا تمثل في التحول إلى التقديم الإلكتروني، بما أسهم في تسهيل إجراءات المشاركة وتوسيع نطاق الوصول إلى الجائزة.

وأضاف أن الدورة الحالية سجلت ارتفاعًا في عدد المشاركات، إذ بلغ مجموع الأعمال المقدمة في حقول الجائزة الثلاثة 203 مشاركات، مقارنة بـ 142 مشاركة في الدورة السابقة، بزيادة بلغت نحو 43 بالمئة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالجائزة واتساع حضورها عربيًا.

وأكد الملكاوي أن اتساع المشاركة العربية في هذه الدورة يعكس المكانة التي باتت تحظى بها الجائزة، ودورها في تشجيع الإنتاج الفكري والعلمي والإبداعي، وتعزيز التنافسية الإيجابية بين المبدعين والباحثين.

وأوضح أن الجائزة تمنح في ثلاثة حقول رئيسية، هي: الآداب والفنون وموضوعها «اللغة العربية والتحولات الرقمية»، والعلوم وموضوعها «تكنولوجيا المستقبل في تنمية قطاعي النقل والطاقة»، والمدينة العربية وقضاياها ومشروعاتها العمرانية وبحوثها وموضوعها «المدينة العربية بين الأصالة والمعاصرة».

وفي نتائج الدورة الثانية عشرة، قررت لجان التحكيم منح الجائزة في حقل الآداب والفنون إلى الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الجواد من جمهورية مصر العربية، عن عمله «صناعة المحتوى: هندسة التأثير».

وفي حقل العلوم، منحت الجائزة إلى الدكتور فراس محي الدين العسلي من المملكة الأردنية الهاشمية، عن عمله «تحليل مرونة الشبكة الكهربائية الذكية في ظل التهديدات السيبرانية – الحسية».

وفي حقل المدينة العربية وقضاياها ومشروعاتها العمرانية وبحوثها، منحت الجائزة إلى خالد محمد مصطفى العزب من جمهورية مصر العربية، عن عمله «المدينة الإسلامية: تراث البهجة والعمران».

من جانبه، قال مدير جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع علي المشاقبة إن المشاركات في الدورة الثانية عشرة توزعت بين 108 مشاركات أردنية و95 مشاركة من الدول العربية، حيث بلغت المشاركات في حقل الآداب والفنون 97 مشاركة، وفي حقل العلوم 52 مشاركة، وفي حقل المدينة العربية 54 مشاركة.

وبيّن المشاقبة أن المشاركات العربية جاءت من مصر وقطر وسوريا والعراق ولبنان والمغرب والسعودية واليمن وسلطنة عُمان والجزائر، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان والجزائر تشاركان في الجائزة للمرة الأولى، ما يؤكد اتساع نطاق الحضور العربي للجائزة.

وتتضمن الجائزة شهادة باسم الفائز وعنوان العمل الذي أهله لنيلها، ومكافأة نقدية مقدارها 25 ألف دولار أمريكي لكل موضوع، ورصيعة ذهبية تحمل صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وشعار أمانة عمان الكبرى واسم الجائزة.

وتُعد جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع من الجوائز العربية الرائدة في مجال دعم الإبداع، وتمنح مرة كل عامين في ثلاثة حقول رئيسية.

ويضم مجلس أمناء الجائزة برئاسة دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة عددا من الشخصيات الأكاديمية والوطنية الى جانب أمين عمّان، فيما تولّت لجان تحكيم متخصصة تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأعمال الفائزة وفق معايير علمية وفنية ومهنية.

