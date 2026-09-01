موجودات البنوك الأردنية تتجاوز 100 مليار دولار

خبرني - قال مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق إن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 100 مليار دولار وفق أحدث بيانات الجمعية.

وأضاف المحروق ، الثلاثاء، أن حجم التسهيلات تخطى 37 مليار دينار، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنوك 50 مليار دينار، بحسب المملكة.

وبين أن مؤشرات الأمان والاستقرار المالي للقطاع المصرفي الأردنية، عالية جدا من حيث السيولة القانونية، وأن مؤشرات القروض المتعثرة جميعها في المستويات المتدينة والمقبولة عالميا.

وأكد المحروق أن هذه الأرقام تكشف عن قوة صلابة واستقرار الاقتصاد الأردني رغم جميع الظروف المحيطة بالمنطقة وانعكاساتها على الأردن.

