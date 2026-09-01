النرويج تبدأ عهدا جديدا.. الملك هاكون الثامن يؤدي اليمين الدستورية

خبرني - أدى هاكون الثامن ملك النرويج الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم متعهدا بصون الدستور والقوانين، في مراسم استمرت 17 دقيقة.

وجاء تنصيب الملك الجديد بعد أيام من وفاة والده الملك هارالد الخامس عن عمر 89 عاما، الذي نعاه الآلاف من النرويجيين أمام القصر الملكي، مشيدين بدفئه وروحه الجامعة. وكان الأمير هاكون قد وصف والده في أول خطاب له كملك بأنه "أب رائع".

وشهدت العاصمة أوسلو استقبالا شعبيا ورسميا للملك الجديد، حيث جلب في سيارة مكشوفة عبر شارع كارل يوهان، وسط اصطفاف الجنود والمهنئين. وأدى هاكون اليمين بحضور رئيس البرلمان مسعود غراهخاني، ومجلس الوزراء، والنواب، وإلى جانبه وليّة العهد الأميرة إنغريد ألكسندرا.

وفي كلمته، شدد رئيس البرلمان على أن الملك الراحل "أرسى قيمَ التعاطف والديمقراطية الليبرالية"، معربا عن تقديره لإرثه الإنساني.

أما الملكة ميت-ماريت، زوجة هاكون، فلم تحضر المراسم بسبب مضاعفات صحية طارئة بعد عملية زرع رئة خضعت لها في يونيو، وفق ما أفاد به فريقها الطبي، الذي أوصى ببقائها تحت الملاحظة.

وتظل الملكية تحظى بشعبية واسعة في النرويج، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي تأييد 72% من النرويجيين لها، بارتفاع عن 64% في استطلاع سابق قبل وفاة الملك هارالد.

ومن المقرر أن يوارى الملك الراحل الثرى في 9 سبتمبر في أوسلو، بحضور رؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، بينما يستمر عرض نعشه في كنيسة القصر حتى 8 سبتمبر لتلقي احترام المواطنين.