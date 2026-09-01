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الحنيطي يؤكد استمرار تطوير وتحديث وحدات الجيش العربي وتعزيز جاهزيتها

  • 01 أيلول 2026
  • 16:50
الحنيطي يؤكد استمرار تطوير وتحديث وحدات الجيش العربي وتعزيز جاهزيتها

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، الكتيبة الخاصة/71، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدّمه قائد الكتيبة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات والمهام المناطة بالكتيبة، إلى جانب خططها المستقبلية ومستوى جاهزيتها القتالية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة، وما تتمتع به مرتباتها من جاهزية واحترافية ومعنويات عالية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات الجيش العربي، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها، بما يمكّنها من أداء واجباتها في حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن مقدراته.

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