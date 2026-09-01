توقع إنتاج 43 ألف طن من الزيتون في عجلون

خبرني - توقعت مديرية زراعة محافظة عجلون وصول إنتاج ثمار الزيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي إلى قرابة 43 ألف طن، في ظل مؤشرات ميدانية تبشر بـ "موسم إنتاجي جيد"، بعد تسجيل المحافظة قرابة 600 ملم من الأمطار واقترابها من المعدل السنوي.

وقال مدير زراعة عجلون صيتان السرحان ، الثلاثاء، إن المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ قرابة 86 ألف دونم، مشيرا إلى أن الظروف المطرية الجيدة أسهمت في تحسين الموسم الزراعي لمختلف المحاصيل، وفي مقدمتها الزيتون، بحسب المملكة.

وأضاف أن المديرية تستعد لتنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة المقبلة، من خلال لجنة مختصة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة والجهات والمؤسسات المعنية، للتأكد من جاهزية معاصر الزيتون ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والصحية، بما يضمن سلامة المنتج ويحافظ على جودة زيت الزيتون العجلوني وسمعته.

وفي إطار حماية محصول الزيتون من الآفات الزراعية، كثفت المديرية جولاتها الميدانية، ونفذت حملات رش استهدفت بؤر الإصابة، إلى جانب توزيع أكثر من 3 آلاف مصيدة غذائية و3 آلاف مصيدة لونية جاذبة، ضمن برنامج للمكافحة المتكاملة يهدف إلى الحد من أضرار الآفات وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، وفق السرحان.

ودعا السرحان المزارعين إلى التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على أشجار الزيتون خلال هذه الفترة وقبيل موسم القطاف، حفاظا على سلامة الثمار والزيت ومنع وجود متبقيات كيميائية قد تؤثر على جودة المنتج وسلامته، مؤكدا أهمية الالتزام بالتوصيات والإرشادات الفنية الصادرة عن المديرية.

كما دعت المديرية المزارعين إلى الاعتماد على وسائل المكافحة الآمنة، وفي مقدمتها المصائد الغذائية واللونية الجاذبة، للحد من أعداد الآفات وحماية الثمار وتقليل الحاجة إلى استخدام المبيدات الكيميائية.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية، واصلت المديرية تنفيذ برامجها البيطرية والتحصينية، إذ أعطت أكثر من 150 ألف جرعة تحصين للماشية ضد عدد من الأمراض، بهدف الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وبحسب السرحان، قدمت الكوادر البيطرية خدمات العلاج والمتابعة لمربي الثروة الحيوانية، وعالجت أكثر من 2100 رأس من الماشية، إلى جانب تقديم إرشادات تتعلق بالوقاية والرعاية الصحية والتغذية والفحوصات المخبرية.

وأوضح أن المديرية أنجزت أكثر من 98% من عمليات الترقيم الإلكتروني للماشية، فيما بلغ عدد رؤوس الماشية التي جرى ترقيمها إلكترونيا قرابة 68 ألف رأس، بما يسهم في تحسين عمليات الحصر والمتابعة وتطوير الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.

وأكد السرحان استمرار المديرية في تنفيذ برامجها الميدانية والإرشادية والبيطرية، ومتابعة المحاصيل والثروة الحيوانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في المحافظة.