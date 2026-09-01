الحنيطي يؤكد أهمية تطوير قدرات مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، وكان في استقباله المدير العام للمركز.

واستمع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز حول أعمال المركز وبرامجه التدريبية وخططه التطويرية، والجهود المبذولة لتحديث منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات التدريب الحديثة، ويسهم في تعزيز كفاءة البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز.

وافتتح الحنيطي، خلال الزيارة، عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة، شملت مرافق وميادين تدريبية مطورة ومبنى للعلاج الفيزيائي، كما اطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز، ودورها في رفع مستوى الجاهزية التدريبية وتعزيز قدرته على تنفيذ مختلف البرامج والدورات المتخصصة.

وأكد الحنيطي، أهمية مواصلة تطوير القدرات التدريبية وتحديث البنية التحتية والمرافق، بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية والمرافق التدريبية والخدمية في المركز، بما يعزز قدراته التدريبية ويوفر بيئة ملائمة لتنفيذ البرامج المتخصصة وفق أحدث متطلبات التدريب.