من يرث قميص ميسي؟.. صراع مرتقب على الرقم 10 في الأرجنتين

خبرني - لم تكد تمر الساعات الـ24 الأولى على إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده، حتى بدأت وسائل الإعلام المحلية في بلاد الفضة الحديث عن مستقبل القميص رقم 10، والوريث المحتمل لهذا الرقم التاريخي.

وفي دولة تعشق كرة القدم حد الجنون، ارتبط الرقم 10 "الأيقوني" تاريخيا بالعديد من الأساطير والنجوم، أبرزهم على الإطلاق ميسي، ومن قبله الراحل دييغو أرماندو مارادونا، ما يجعل ارتداء هذا الرقم بعد "البولغا" تحديدا مهمة بالغة الصعوبة على حامله الجديد.

وعلّقت شبكة "أولي" (Olé) الأرجنتينية على الأمر بالقول: "يكفينا حجم كلا الأسطورتين في المنتخب لنفهم التحدي القادم الذي ينتظرنا".

وتساءلت الشبكة: "بعد 31 أغسطس/آب 2026، اليوم الذي أعلن فيه ميسي اعتزاله الدولي، من هو صاحب الرقم 10 الآن؟ وهل سيكون هناك رقم 10 أصلا؟".

نيكو باز.. أبرز المرشحين

من منظور أسلوب اللعب، ترى الصحيفة أن هناك لاعبا في قائمة مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قادرا على قيادة مرحلة "تجديد الدماء" وحمل إرث ميسي، وهو نيكو باز، لاعب كومو.

وكان باز ضمن قائمة الأرجنتين في النسخة الماضية من كأس العالم، وشارك في مباراتين؛ دخل بديلا أمام الجزائر، وشارك أساسيا ضد الأردن، وكلتاهما في دور المجموعات.

وترى الشبكة أن باز يبدو مرشحا طبيعيا لحمل الرقم 10، بالنظر إلى التقدير الذي يحظى به من الجهاز الفني لمنتخب "التانغو"، إلى جانب قدراته الفنية وأسلوب لعبه.

خيارات أخرى

سبق لسكالوني أن اختار تياغو ألمادا لارتداء القميص رقم 10 في مباراة الأرجنتين والإكوادور، يوم 9 سبتمبر/أيلول 2025، في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن إصابة عضلية دفعته إلى تغيير خطته ومنح الرقم الثقيل لفرانكو ماستانتونو.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، يُعد ألمادا خيارا إضافيا، خاصة مع استعادته تألقه مع ريفر بليت بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.

أما ماستانتونو، فيبدو خيارا أكثر تعقيدا في الوقت الراهن، بسبب وضعه مع فيورنتينا، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من ريال مدريد، فضلا عن بدايته المتعثرة مع الفريق وخسارته أول مباراتين له في الدوري الإيطالي.

كما دخل ألكسيس ماك أليستر دائرة المرشحين لخلافة ميسي، حاملا الرقم نفسه الذي يرتديه مع فريقه الحالي ليفربول، بالنظر إلى مركزه وأسلوب لعبه.

ولا يغيب اسم إنزو فرنانديز، صاحب القميص رقم 24 مع "التانغو"، عن أحاديث الصحافة باعتباره أحد المرشحين المحتملين، إلى جانب مواطنه خوليان ألفاريز، الذي يحظى بدوره بقبول واسع لدى الجماهير الأرجنتينية، وفق الشبكة ذاتها.

هل يُسحب القميص رقم 10؟

في جميع الأحوال، سيكون اختيار وريث لميسي فيما يتعلق بالقميص رقم 10 قرارا "صعبا ومؤلما"، لكن خيار سحب الرقم من التداول يبقى مطروحا، خاصة أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا سبق أن صرّح بذلك.

وقال تابيا في مقابلة مع صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية عام 2024: "سيتم سحب القميص رقم 10 عندما ينهي ميسي مسيرته الدولية".

ورغم تصريحات تابيا، التي تزامنت مع مطالبات جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الرقم تكريما لميسي، فإن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، وما حدث مع مارادونا عام 2001 خير دليل على ذلك.

ففي سبتمبر/أيلول من ذلك العام، صوّتت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني بالإجماع على سحب القميص رقم 10، عقب انتهاء مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2002، بهدف تكريم مارادونا، الذي كان من المقرر أن يخوض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته مباراة تكريمية على ملعب "لا بومبونيرا".

وبينما كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح بتنفيذ القرار خلال المنافسات الرسمية.

واشترط "فيفا" أن تكون أرقام قمصان اللاعبين متسلسلة من 1 إلى 23، لينتهي الأمر بمنح القميص رقم 10 لأرييل أورتيغا.

وبالتالي، فإن معرفة هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 بعد ميسي ستتطلب انتظار أول مباراة دولية مقبلة لمنتخب الأرجنتين، والتي ستكون كفيلة بحسم الجدل حول مستقبل الرقم الأكثر شهرة في تاريخ "التانغو".