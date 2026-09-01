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رسميا.. برشلونة يوقع مع جابرييل جيسوس

  • 01 أيلول 2026
  • 16:19
رسميا برشلونة يوقع مع جابرييل جيسوس

خبرني   - أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، توقيعه مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، قادما من آرسنال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال البارسا، في بيان رسمي: "توصل آرسنال وبرشلونة إلى اتفاق بشأن انتقال جابرييل جيسوس إلى صفوف الفريق الكتالوني، حيث وقع المهاجم البرازيلي عقدًا مع برشلونة لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف: "وُلد جابرييل جيسوس في ساو باولو بالبرازيل يوم 3 أبريل 1997، وبدأ مسيرته الكروية في مسقط رأسه مع نادي أنهانجويرا. ثم انتقل إلى قطاع الناشئين في بالميراس ساو باولو، أحد أكبر أندية البلاد. وخاض أولى مبارياته مع الفريق في مارس 2015، وتوج معه بكأس البرازيل عام 2015 وبالدوري عام 2016، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي عام 2016".

وتابع: "منحت المستويات المميزة التي قدمها جيسوس في البرازيل اللاعب فرصة الانتقال إلى أوروبا، وفي صيف 2016 وقع مع مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا".

وواصل: "خاض جيسوس إجمالًا 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 95 هدفًا وصنع 45 هدفًا. وخلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي، توج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع المجتمع مرتين عامي 2018 و2019".

وفي يوليو 2022، وقع جيسوس مع آرسنال، وخاض معه 123 مباراة، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 22 هدفًا.

وفي يناير 2025، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، أبعدته عن الملاعب حتى ديسمبر. وساهم لاحقًا في تتويج الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال 14 مباراة.
 

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