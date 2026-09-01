بعد إعلان اعتزاله دوليا.. زوجة ميسي تدعمه برسالة مؤثرة

خبرني - وجهت أنتونيلا روكوزو رسالة مؤثرة إلى زوجها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي معبرة عن فخرها به بعدما أسدل الستار عن 20 عاما من الإنجاز مع المنتخب الأرجنتيني.

ونشرت أنتونيلا رسالة عبر حسابها على "إنستغرام" مرفقة إياها بمجموعة صور لميسي وأولاده تياغو وماتيو وسيرو قائلة: "يغمرني شعور عظيم بالفخر وأنا أراك تختتم هذا الفصل من حياتك بهذه الطريقة يا ليونيل ميسي سنوات عديدة ولحظات لا تحصى وفرحة غامرة وكذلك الكثير من العقبات والتحديات".

وتابعت: "لقد رأيتك تعاني وتسقط ثم تنهض من جديد رأيتك تواصل المسير حينما لم تسر الأمور كما تشتهي وتصر دائما على المحاولة مرة أخرى وبعد كل هذه السنوات حالفني الحظ أيضا لأشهد تحقيقك لأحلامك وعيشنا معا بعضا من أسعد أيام حياتنا".

وأضافت: "أنا أيضا فخورة بك فخورة برحلتك وبكل ما تجاوزته من صعاب وقبل كل شيء، فخورة بالشخص الذي يقف وراء كل لحظة من تلك اللحظات لقد كان شرفا عظيما لي أن أعيش كل هذه التجارب إلى جانبك نحبك حبا لا حدود له".

وتوج ميسي مع الأرجنتين بستة ألقاب أبرزها كأس العالم 2022 ولقبا كوبا أميركا 2021 و2024 إضافة إلى فيناليسيما 2022 كما سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 وكأس العالم تحت 20 عاما 2005.



وكان مستقبل ميسي الدولي محل تكهنات منذ خسارة نهائي مونديال 2026 إذ أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا مطلع أغسطس أن القرار بشأن استمراره سيكون شخصياً بالكامل وأن الاتحاد لن يضغط عليه لاتخاذ موقف معين.