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مورينيو يوجه رسالة مؤثرة لميسي بعد اعتزاله اللعب دوليا

  • 01 أيلول 2026
  • 16:15
مورينيو يوجه رسالة مؤثرة لميسي بعد اعتزاله اللعب دوليا

خبرني - علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد على قرار نجم إنتر ميامي وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، مؤكدا أن إرثه سيظل خالدا في تاريخ اللعبة.

وقد أعلن ميسي أمس الاثنين رسميا ختام مشواره الدولي مع "الألبيسيليستي"، ليسدل الستار على مسيرة حافلة خاض خلالها 207 مباريات دولية، وسجل 125 هدفا، وتوج خلالها بلقب كوبا أمريكا في مناسبتين، وكأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يخوض مباراته الدولية الأخيرة في نهائي كأس العالم هذا الصيف أمام إسبانيا.

ووجه مورينيو، الذي خاض مواجهات تاريخية ضد ميسي خلال فترة تدريبه لريال مدريد وتشيلسي، رسالة مباشرة عبر حساب النجم الأرجنتيني على منصة "إنستغرام"، كتب فيها: "تهانينا على مسيرة دولية رائعة لا تنسى.. لن تكون بطولة كوبا أمريكا ولا كأس العالم المقبلة كما كانت من قبل".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 39 عاما، سيكرس جهوده خلال المرحلة المقبلة بشكل كامل للعب برفقة ناديه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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