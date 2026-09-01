أمواج بلس ينطلق من العقبة بحفل خالد عبد الرحمن وديانا كرزون

خبرني - استضافت مدينة العقبة مساء الجمعة 28 آب 2026 أولى حفلات أمواج بلس، بمشاركة الفنان السعودي خالد عبد الرحمن والفنانة الأردنية ديانا كرزون، في انطلاقة لسلسلة من الحفلات والفعاليات الترفيهية الكبرى التي ستستضيفها المدينة ضمن برنامج أمواج بلس.

ويأتي إطلاق أمواج بلس في إطار توجّه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو تطوير وتنويع منظومة الفعاليات في المدينة، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام من مختلف محافظات المملكة ومن الأسواق الإقليمية ودول الجوار.

وأقيم الحفل في نادي العقبة للفروسية، حيث استمتع الجمهور بأمسية فنية قدمت خلالها ديانا كرزون مجموعة من أعمالها، قبل أن يعتلي خالد عبد الرحمن المسرح مقدماً مجموعة من أبرز أغنياته التي عرفها الجمهور على امتداد مسيرته الفنية.

ويأتي إطلاق مهرجان أمواج بلس ضمن رؤية تسعى إلى توظيف الفعاليات الفنية الكبرى بوصفها أحد المحركات الداعمة للحركة السياحية والاقتصادية في العقبة؛ حيث ينعكس استقطاب الزوار لحضور الفعاليات على مختلف مكونات القطاع السياحي والخدمي في المدينة، بما يشمل الفنادق والمطاعم وقطاع النقل والتجزئة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتجربة الزائر.

كما تسهم رزنامة الفعاليات المتنوعة في توفير أسباب متجددة لزيارة العقبة على مدار العام، وإطالة مدة إقامة الزائر، وتعزيز قدرة المدينة على استقطاب شرائح جديدة من الجمهور، بما في ذلك الزوار من الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.

ويشكل الحفل الأول لأمواج بلس امتداداً لرؤية رزنامة فعاليات العقبة التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حزيران الماضي، بهدف جمع وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها المدينة ضمن منصة موحّدة، من فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية إلى التجارب العائلية والمبادرات السياحية والمجتمعية.

وقال الدكتور ثابت النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: "ننظر إلى الفعاليات باعتبارها جزءاً أساسياً من تجربة العقبة السياحية ومن قدرتها على استقطاب الزوار على مدار العام. وانطلاق أمواج بلس يمثل خطوة جديدة ضمن جهودنا لبناء رزنامة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تمنح الزائر مزيداً من الأسباب لاختيار العقبة، وفي الوقت ذاته تدعم الحركة الاقتصادية والقطاعات السياحية والخدمية في المدينة".

وأضاف: "نطمح إلى أن تستمر العقبة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية إقليمية، وأن تصبح الفعاليات الكبرى عنصراً مكملاً لتجربة الزائر للمدينة، إلى جانب ما تتميز به العقبة من شواطئ وتجارب سياحية متنوعة وقطاع ضيافة متنامٍ."

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات وحفلات أمواج بلس خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن البرامج والمواعيد تباعاً.

ويمكن للجمهور الاطلاع على أحدث الفعاليات والتجارب التي تستضيفها العقبة من خلال الموقع الإلكتروني Visit Aqaba عبر الرابط: www.visitaqaba.com، كما يمكن متابعة صفحات مهرجان أمواج العقبة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الإعلانات والمستجدات.