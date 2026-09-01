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سورية : قتيلان ومصابون بانفجار سيارة بريف إدلب

  • 01 أيلول 2026
  • 15:07
سورية قتيلان ومصابون بانفجار سيارة بريف إدلب

خبرني - قتل شخصان وأصيب 10 آخرون في انفجار سيارة محمّلة بالذخائر تابعة لوزارة الدفاع السورية هزّ مدينة بنش شرقي محافظة إدلب شمالي غربي البلاد.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار الذي هز مدينة بنش لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، بالتزامن مع قطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة بنش، وفرض طوق أمني حول المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث وتأمين محيط الموقع، فيما لا تزال تفاصيل الانفجار وحجم الأضرار الناجمة عنه قيد المتابعة.

وجاء في بيان منظومة الدفاع المدني السوري: "توجهت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، إلى موقع الانفجار الذي وقع في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي".

وأشار البيان إلى أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق في المكان، وعملت الفرق على إخماد النيران، وتأمين الموقع، والتأكد من سلامة المدنيين.

 

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