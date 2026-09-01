لامين جمال يحقق رقما قياسيا مميزا عقب مواجهة رايو فاليكانو

خبرني - حقق النجم الإسباني لامين جمال رقما قياسيا أمام نظيره رايو فاليكانو في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وواجه برشلونة نظيره رايو فاليكانو مساء أمس الإثنين في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والتي انتهت بفوز عريض للبلوغرانا بخماسية مقابل هدفين.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في تحليل البيانات فإن لامين جمال صنع أكبر عدد من الفرص المحققة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال الموسم الجاري.

ووصل عدد الفرص المحققة التي صنعها لامين إلى 13 فرصة أكثر من أي لاعب آخر بعد مباراة رايو فاليكانو.

كما أنه يأتي في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسديدا على مرمى الخصم خلفا لكيليان مبابي.