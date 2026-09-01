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إسرائيل.. تكلفة الوقود تبلغ أعلى ذروة منذ 14 عاما

  • 01 أيلول 2026
  • 15:05
إسرائيل تكلفة الوقود تبلغ أعلى ذروة منذ 14 عاما

خبرني - ارتفعت أسعار الوقود في إسرائيل بشكل حاد مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ 14 عاما.
وبلغ لتر البنزين 8.25 شيكل (نحو 2.75 دولار) من نوع 95 أوكتان في محطات الخدمة الذاتية.

وبحسب البيانات المعلنة، فإن هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 16 أغورة (نحو 0.05 دولار) للتر الواحد مقارنة بالحد الأقصى للأسعار في شهر أغسطس الماضي.

وفي حال طلب الخدمة الكاملة من قبل موظف المحطة، تضاف رسوم قدرها 26 أغورة (نحو 0.08 دولار) للتر، مما يرفع السعر الإجمالي للتر البنزين من نوع 95 إلى 8.51 شيكل (نحو 2.82 دولار). وبهذا، بلغت التكلفة القصوى للبنزين، الخاضعة للتنظيم الحكومي، ذروتها التاريخية التي لم تسجل منذ 14 عاما تحديدا في سبتمبر 2012.

وفي تحليل للأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، أشارت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن العامل الرئيسي يتمثل في صعود تكلفة البنزين في الأسواق الدولية بنحو 6%.

ورغم أن هذا الارتفاع العالمي قد خُفض جزئيا بفضل تعزيز قيمة العملة المحلية (الشيكل) بنسبة 3% مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن المحصلة النهائية لهذه العوامل أدت إلى رفع سعر البنزين بنحو 10 أغورات.

وأضافت المصادر الاقتصادية أن الزيادة المتبقية، والتي تقدر بنحو 6 أغورات إضافية، جاءت نتيجة لفهرسة ضريبة المكوس (الضريبة الخاصة على الوقود) وارتفاع هوامش الربح التجارية المعتمدة لمحطات الوقود، مما فاقم من العبء المالي على المستهلك الإسرائيلي مع بداية الشهر الحالي.

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