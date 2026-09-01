قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من شركة التكنولوجيا آبل تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا" على منصة الخرائط التابعة لها، امتثالاً لأمره التنفيذي القاضي بتغيير اسم إحدى البحيرات العظمى.
وقال بورغوم، يوم الاثنين، لبرنامج "مورنينغز ويذ ماريا" على شبكة فوكس بيزنس: "تَواصل الرئيس مباشرة مع آبل"، مضيفاً: "أنا واثق من أننا قد نشهد هذا التغيير قريباً".
وأجرت غوغل هذا التغيير لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المستخدمين في كندا ما زالوا يرون البحيرة، التي تحدّها مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك، باسم بحيرة أونتاريو.
وتواصلت بي بي سي مع آبل لطلب تعليق.
واجه تغيير الاسم اعتراضات في كندا، حيث اعتذرت إحدى شركات خدمات الكهرباء، يوم الأحد، عن ظهور اسم "بحيرة أمريكا" على خريطتها.
وقالت شركة "هايدرو وان"، وهي شركة خدمات مقرها تورونتو، في منشور على منصة إكس، إن الاسم ظهر بسبب استخدامها خدمة خرائط تابعة لجهة خارجية.
وقالت الشركة في بيانها: "نعمل مع مزوّد الخدمة لتصحيح المشكلة في أسرع وقت ممكن وإعادة التسمية الجغرافية الصحيحة". وأضافت: "نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي التباس تسبب فيه".
كما بدا أن خرائط تابعة لجهات أخرى مقرها أونتاريو عرضت لفترة وجيزة اسم "بحيرة أمريكا"، من بينها "هايدرو أوتاوا" و"مجلس المشروبات الكحولية في أونتاريو".
وقّع ترمب ، يوم الخميس، الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا"، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
ويوجّه الأمر بورغوم إلى "اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة" لتغيير اسم البحيرة، بما في ذلك تحديث نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS)، وهو قاعدة بيانات الخرائط الرسمية للحكومة الأمريكية.
قالت غوغل في بيان، يوم السبت، إن خرائطها ستعرض اسم "بحيرة أمريكا" للمستخدمين في الولايات المتحدة، امتثالاً لنظام معلومات الأسماء الجغرافية.
وأضافت أن المستخدمين في كندا سيواصلون رؤية اسم "بحيرة أونتاريو". أما في بقية أنحاء العالم، فسيظهر الاسم على النحو الآتي: "بحيرة أونتاريو (بحيرة أمريكا)".
ولا يغيّر جميع مزوّدي الخرائط الاسم. فقد قالت "ماب كويست"، وهي خدمة خرائط إلكترونية أمريكية مجانية أُطلقت عام 1996، في منشور مقتضب على فيسبوك يوم الجمعة: "لن نغيّره".
وكشفت المنصة أيضاً عن أداة تتيح للمستخدمين تغيير اسم البحيرة إلى أي اسم يختارونه ومشاركة ما ابتكروه.
وعقب إعلانها أنها لن تغيّر اسم بحيرة أونتاريو، تصدّرت "ماب كويست"، حتى صباح الاثنين، قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلاً على متجر آبل للتطبيقات في كندا.
كشف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، يوم السبت، عن لافتة كبيرة على ضفاف البحيرة كُتب عليها "بحيرة أونتاريو الآن ودائماً" باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهما اللغتان الرسميتان في كندا.
وقال فورد لمقدّم البرامج التلفزيونية الأمريكي جورج ستيفانوبولوس، يوم الأحد: "لن يطلق عليها أحد اسم بحيرة أمريكا. لقد حملت اسم بحيرة أونتاريو لمئات السنين، وستظل بحيرة أونتاريو".
وتعود أسماء أربع من البحيرات العظمى، وهي أونتاريو وهورون وميشيغان وإيري، إلى كلمات من لغات السكان الأصليين.