قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من شركة التكنولوجيا آبل تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا" على منصة الخرائط التابعة لها، امتثالاً لأمره التنفيذي القاضي بتغيير اسم إحدى البحيرات العظمى.

وقال بورغوم، يوم الاثنين، لبرنامج "مورنينغز ويذ ماريا" على شبكة فوكس بيزنس: "تَواصل الرئيس مباشرة مع آبل"، مضيفاً: "أنا واثق من أننا قد نشهد هذا التغيير قريباً".

وأجرت غوغل هذا التغيير لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المستخدمين في كندا ما زالوا يرون البحيرة، التي تحدّها مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك، باسم بحيرة أونتاريو.

وتواصلت بي بي سي مع آبل لطلب تعليق.

واجه تغيير الاسم اعتراضات في كندا، حيث اعتذرت إحدى شركات خدمات الكهرباء، يوم الأحد، عن ظهور اسم "بحيرة أمريكا" على خريطتها.

وقالت شركة "هايدرو وان"، وهي شركة خدمات مقرها تورونتو، في منشور على منصة إكس، إن الاسم ظهر بسبب استخدامها خدمة خرائط تابعة لجهة خارجية.

وقالت الشركة في بيانها: "نعمل مع مزوّد الخدمة لتصحيح المشكلة في أسرع وقت ممكن وإعادة التسمية الجغرافية الصحيحة". وأضافت: "نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي التباس تسبب فيه".

كما بدا أن خرائط تابعة لجهات أخرى مقرها أونتاريو عرضت لفترة وجيزة اسم "بحيرة أمريكا"، من بينها "هايدرو أوتاوا" و"مجلس المشروبات الكحولية في أونتاريو".