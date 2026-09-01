من محمد التاجي لسعاد نصر.. مشاهير عانوا جراء عمليات جراحية

خبرني - في أعقاب وفاة الفنان المصري محمد التاجي الأحد، كشف الكاتب الصحافي أكرم السعدني تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته، بعدما أثار خبر رحيله تساؤلات واسعة بين محبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب.

وقال السعدني إن الفنان خضع لجراحة وصفها بـ"الصعبة"، أعقبتها مضاعفات صحية تمثلت في عدم التئام الجرح واستمرار النزيف، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل المستشفى.

فيما أعادت وفاة التاجي إلى الواجهة قصص عدد من الفنانين والمشاهير الذين واجهوا مضاعفات صحية خطيرة بعد عمليات جراحية أو إجراءات طبية مختلفة.

وتعد الفنانة الراحلة سعاد نصر من أبرز هذه الحالات، إذ دخلت المستشفى لإجراء عملية تجميلية، لكنها تعرضت لمضاعفات أثناء التخدير أدخلتها في غيبوبة استمرت نحو عام قبل وفاتها.

كما مرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية حادة عام 2021 بعد خضوعها لجراحة نسائية لإزالة تكيسات بالمبيض. وتعرضت خلال العملية لثقب في القولون أدى إلى تسمم في الدم (تسمم بيريتوني) استدعى خضوعها لعمليات إضافية ودخولها العناية المركزة، قبل أن تستكمل علاجها في سويسرا.

من جانبها، تحدثت الفنانة فيفي عبده سابقاً عن تعرضها لأزمة صحية شديدة عقب تلقيها حقناً مسكنة لعلاج آلام العمود الفقري، مؤكدة أنها احتاجت إلى فترة علاج طويلة استمرت عدة أشهر قبل تعافيها.

أما الفنانة حورية فرغلي، فقد عانت مشكلات صحية متواصلة بعد إصابة تعرضت لها إثر سقوطها من حصان قبل نحو 8 سنوات، وخضعت بعدها لسلسلة من العمليات الجراحية داخل مصر وخارجها لعلاج مضاعفات في الأنف أثرت في مظهرها وصحتها.

كذلك كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن أزمة صحية واجهتها بعد خضوعها لجراحة تجميلية في الوجه والأنف لدى طبيب لبناني، مشيرة إلى أن العملية تسببت في مشكلات صحية وتغيرات بملامح وجهها لا تزال تعاني من آثارها حتى اليوم.

وفي عام 2021، واجهت الإعلامية إيمان الحصري أزمة صحية معقدة بعد خضوعها لجراحة في الجهاز الهضمي، ما استدعى إجراء عدة عمليات متتالية داخل مصر، قبل أن تتوجه إلى ألمانيا لاستكمال العلاج بعد أشهر من المعاناة الصحية.

وبذلك ينضم محمد التاجي إلى قائمة من الفنانين والإعلاميين الذين واجهوا مضاعفات صحية صعبة عقب عمليات جراحية أو إجراءات علاجية مختلفة، في وقائع أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام خلال السنوات الماضية.