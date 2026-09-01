كواليس صادمة وراء رفض عادل إمام التمثيل مع محمود عبد العزيز

خبرني - كشف الكاتب الصحافي المصري عماد الدين أديب كواليس صادمة حول اختيار أبطال فيلم "حسن ومرقص"، مؤكداً أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان المرشح الأول لمشاركة الفنان عادل إمام في بطولة العمل، قبل أن تتجدد الخلافات بين النجمين بسبب أزمة مسلسل "رأفت الهجان"، ليتم الاستقرار في النهاية على الفنان الراحل عمر الشريف.

وأوضح أديب، في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه بذل محاولات للصلح بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز، ونجح بالفعل في تقريب وجهات النظر بينهما خلال وجودهما في "مهرجان كان السينمائي"، إلا أن الخلاف عاد مجدداً بعد إعادة فتح ملف "رأفت الهجان".

كما قال عماد الدين أديب إن محمود عبد العزيز كان الاختيار الأول للمشاركة في بطولة "حسن ومرقص" أمام عادل إمام، مشيراً إلى أن العلاقة بين النجمين شهدت في البداية محاولات للتقريب بينهما.

وأضاف: "كان الأول محمود عبد العزيز هيكون شريك عادل، وبعدين محمود عبد العزيز قصة طويلة جداً... اختلفوا بعد ما كنت خلاص نجحت إني في مهرجان "كان" قعّدتهم مع بعض وصالحتهم".

في حين، أوضح أن الخلاف تجدّد بسبب الحديث عن شخصية "رأفت الهجان"، وهو الدور الذي ارتبط بمحمود عبد العزيز في المسلسل الشهير، بينما كان هناك حديث سابق عن تقديم عادل إمام للشخصية.

"رأفت الهجان" سبب الفشل

وأشار أديب الى أن إعادة ملف "رأفت الهجان" الى الواجهة جدّدت الخلاف بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز، لتنتهي فكرة اجتماعهما في بطولة الفيلم.

وقال إن عادل إمام أبلغه وقتها: "شفت ده راجل كذا، أنا مش ممكن أشتغل معاه"، في حين أكد محمود عبد العزيز بدوره: "وأنا مش عايز أشتغل معاه".

لكن بعد تعذّر الاتفاق على مشاركة محمود عبد العزيز، عاد أديب الى البحث مع عادل إمام عن نجم آخر يستطيع تحقيق التكافؤ المطلوب في البطولة.

"مفيش حد يوازيني غير عمر الشريف"

كذلك، كشف عماد الدين أديب أن عادل إمام طرح مجموعة من الأسماء للمشاركة في الفيلم، لكنه رأى أنها لا تحقق التوازن المطلوب أمامه، مؤكداً أن طبيعة الفيلم كانت تتطلب وجود نجم كبير. إذ قال: "اقترح مجموعة أسماء كلها أقل كتير جداً من الأستاذ محمود عبد العزيز"، مشيراً إلى أنه تمسك بضرورة وجود حالة من التكافؤ بين بطلَي العمل، خاصة أن الفيلم قائم على شخصيتين تمثلان ديانتين مختلفتين.

وأضاف أن عادل إمام اقترح في النهاية اسم الفنان العالمي عمر الشريف، قائلاً: "أنا مفيش حد يوازيني أو في قيمتي غير عمر الشريف".

مكالمة واحدة

أما عن كيفية إقناع عمر الشريف بالمشاركة في الفيلم، أكد أديب أن الأمر لم يحتج إلى مفاوضات طويلة، موضحاً أنه اكتفى بالاتصال به ودعوته إلى المكتب، حيث قال: "كلّمته... على الهواء، ع التليفون... قلت له تعال لنا المكتب دلوقتي"، مشيراً إلى أن عمر الشريف حضر بالفعل، والتقى بعادل إمام، ليتم الاتفاق على مشاركته في الفيلم سريعاً.

وأضاف أديب أن اللقاء الأول بين النجمين شهد أجواء ودّية، قائلاً: "جه دخل شافه، أحضان قبلات، قلت له: ده خلاص ده شريكك في الفيلم يا أستاذ".

شديد الالتزام

هذا وأشاد عماد الدين أديب باحترافية عمر الشريف خلال تصوير "حسن ومرقص"، مؤكداً أنه كان شديد الالتزام والدقة في عمله، ويحرص على دراسة الشخصية والحوار بشكل جيد. إذ قال: "وكان من أعظم الأفلام، ومن أعظم الناس عمر الشريف، بيجي في ميعاده مظبوط، مذاكر، حافظ، لابس لبسه، عارف الشخصية، عارف حوار الطرف اللي قدامه".

وأضاف أن الشريف لم يكن يكتفي بحفظ مشاهده فقط، بل كان يعرف أيضاً الحوار الذي سيقوله عادل إمام أمامه، وهو ما وصفه بأنه يعكس مدى احترافيته وخبرته في التمثيل.

يذكر أن فيلم "حسن ومرقص" هو أحد أبرز الأفلام المصرية التي جمعت بين الكوميديا والطرح الاجتماعي، وحقق حضوراً لافتاً عند عرضه عام 2008، خصوصاً مع اجتماع النجمين عادل إمام وعمر الشريف للمرة الأولى في عمل سينمائي واحد. وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولته إلى جانب النجمين لبلبة ومحمد إمام وشيري عادل وعدد من الفنانين.

وطرح الفيلم قضية الوحدة الوطنية والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مع التركيز على مخاطر التطرف والتعصب الديني، وهو ما جعل العمل مثار نقاش واسع عند عرضه.