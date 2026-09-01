الإحصاءات: 87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين في 2025

خبرني - أظهرت نتائج التقرير نصف السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين إلى 87,617 فرصة خلال عام 2025، في أعلى مستوى مسجل في تاريخ المملكة، فيما استحوذ الأردنيون على نحو 91% من إجمالي الفرص المستحدثة.

وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الثاني من عام 2025 46,719 فرصة، بانخفاض 1,794 فرصة عن النصف الثاني من عام 2024، وبواقع 48,513 فرصة، كما انخفض بمقدار 1,684 فرصة مقارنة بالنصف الأول من 2025 الذي سجل 48,403 فرص.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي فرص العمل التي حصل عليها الأفراد خلال النصف الثاني من 2025 نحو 84,876 فرصة، مقابل 38,157 وظيفة جرى تركها خلال الفترة نفسها.

واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة بواقع 34,129 فرصة وبنسبة 73.1%، مقابل 12,009 فرص في القطاع العام بنسبة 25.7%، فيما ساهمت المنظمات غير الحكومية بنسبة 1% والعمل في المنازل بنسبة 0.3%.

الشباب في الصدارة

وأظهرت النتائج أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما استحوذت على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة، بواقع 36,829 فرصة وبنسبة 78.8%.

وبلغ صافي فرص العمل للفئة العمرية 16-19 عاما 5,343 فرصة بنسبة 11.4%، فيما سجلت الفئة العمرية 30-39 عاما 8,223 فرصة بنسبة 17.6%.

في المقابل، فقدت الفئة العمرية 40 عاما فأكثر 3,676 فرصة عمل، بنسبة 7.9%.

وبحسب الجنس، استحوذ الذكور على 30,898 فرصة من صافي فرص العمل المستحدثة، بنسبة 66.1%، مقابل 15,821 فرصة للإناث، بنسبة 33.9%.

لكن الإناث استحوذن على 51.1% من صافي فرص العمل بين حملة البكالوريوس فأعلى، مقابل 48.9% للذكور.

التعليم يتصدر القطاعات

وتصدر قطاع التعليم الأنشطة الاقتصادية من حيث صافي فرص العمل المستحدثة، بواقع 11,581 فرصة خلال النصف الثاني من 2025، تلاه قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بـ6,215 فرصة.

وعلى مستوى المهن، استحوذت مهنة الاختصاصيين على العدد الأكبر من صافي فرص العمل، بواقع 21,637 فرصة، تلتها مهن عاملي البيع والخدمات بـ12,941 فرصة.

العاصمة تتصدر

وتصدرت محافظة العاصمة المحافظات من حيث صافي فرص العمل المستحدثة، مستحوذة على 39.6% من إجمالي الفرص خلال النصف الثاني من 2025.

وعلى مستوى الجنسية، بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين خلال النصف الثاني من العام 42,298 فرصة بنسبة 90.5%، مقابل 4,421 فرصة لغير الأردنيين.

وتوزعت فرص غير الأردنيين بين السوريين بنسبة 48.3%، والمصريين 7.3%، والعراقيين 0.1%، وجنسيات عربية أخرى 7.8%، فيما بلغت حصة الجنسيات غير العربية 36.5%.

وانخفض عدد فرص العمل لغير الأردنيين من 9,515 فرصة في 2024 إلى 7,505 فرص في 2025.

ظروف العمل أبرز أسباب ترك الوظائف

وأظهرت النتائج أن ظروف العمل وطبيعته شكلت السبب الرئيسي لترك الوظائف، بنسبة 46.8%، وتشمل هذه الأسباب بُعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل، فيما شكلت بقية الأسباب 53.2% من حالات ترك العمل.

ويعرف صافي فرص العمل المستحدثة بأنه الفرق بين مجموع الوظائف الجديدة التي حصل عليها الأفراد خلال فترة الإسناد الزمني البالغة ستة أشهر، والوظائف التي تركها أفراد خلال الفترة نفسها.

وينفذ مسح فرص العمل المستحدثة مرتين سنويا، على عينة تضم نحو 50 ألف أسرة لكل نصف سنة، وبإجمالي 100 ألف أسرة سنويا، موزعة على جميع المحافظات وممثلة للحضر والريف.

ويغطي المسح فترة النصف الثاني من العام، من تموز وحتى كانون الأول، ويرصد ما إذا كان الفرد قد حصل على عمل جديد أو ترك عمله أو غير عمله خلال فترة الإسناد الزمني.