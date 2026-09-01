تشكيل مجلس أمناء جامعة عمان العربية برئاسة المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي

خبرني - وافق مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2026، على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان العربية، برئاسة المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وذلك لمدة أربع سنوات.

وجاء تشكيل المجلس بعضوية كل من : الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية وهم: الأستاذ الدكتور خالد محمد أعيده، والأستاذ الدكتور زياد مفضي مخامرة، والأستاذ الدكتورة سيناريا كامل فراحنه ، كما ضم من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال او تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمود عبدالله عبابنة، والسيد عمار وائل السجدي ، وعن تنسيب الهيئة الأستاذ محمد عبد الوهاب العتيقي، والأستاذ محمد ممدوح مرسي، فيما مثّل قطاع الصناعة والتجارة كل من الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري، والدكتور إبراهيم عبدالله السبيعي.

ويأتي تشكيل مجلس الأمناء في إطار مواصلة جامعة عمان العربية مسيرتها الأكاديمية والإدارية، وتعزيز حوكمتها المؤسسية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس في دعم توجهات الجامعة الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير مسيرتها التعليمية والبحثية وتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات.