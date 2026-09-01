على خطى والدتها .. ابنة بريجيت ماكرون تعلن علاقتها بشاب أصغر منها بـ20 عاما

خبرني - أعلنت تيفان أوزيير (42 عاما) ابنة السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، علاقتها بشاب يصغرها بـ20 عاما في خطوة أعادت إلى الأذهان قصة الحب التي جمعت والدتها بالرئيس إيمانويل ماكرون.

ووفقا لمجلة غالا الفرنسية، فقد التقت أوزيير بأنطوان ليكومت، طالب الأعمال البالغ من العمر 22 عاما، خلال الصيف في بلدة لو توكيه الساحلية، حيث كان ليكومت يعمل مدربا لركوب الأمواج بالطائرة الورقية، ودرّب أوزيير على استخدام الألواح الكهربائية لركوب الأمواج، وسرعان ما نشأت بينهما علاقة وثيقة.

وقد نشرت أوزيير مقطع فيديو على "إنستغرام" يوثق لحظات من رحلتهما إلى أمستردام. وقال صديق مقرب لابنة الرئيس بالتبني إنه كان واضحا بينهما منذ البداية، لما يجمع بينهما من حب مشترك للمكان والمغامرة والسفر وريادة الأعمال.

وتشبه هذه العلاقة بشكل لافت قصة حب والديها، حيث تبلغ بريجيت ماكرون 73 عاما بينما عمر زوجها الرئيس 48 عاما، بفارق 25 عاما.

وكان ماكرون أيضا طالبا عندما التقى بمعلمته بريجيت، التي كانت تبلغ 39 عاما ومتزوجة وأما لثلاثة أطفال، في قصة أثارت جدلا واسعا، لكنها تكللت بالزواج في 2007، في حين أن أوزيير، التي انفصلت عن شريكها السابق في يناير 2025، قدمت حبيبها الجديد إلى طفليها إليز وأوريل، كما دافعت في الماضي عن والدتها ضد الهجمات التي وصفتها بالجنسية والعمرية، معتبرة أن مثل هذه الانتقادات لا توجه ضد الرجال في مواقع مماثلة.