حسان يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

خبرني - أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة هذه الجهود في إطار سيادة القانون.

جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025، مجددا دعم الحكومة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 – 2030 التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الهيئة خلال اللقاء أبرز المحاور التي تضمنها التقرير، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة، وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية، وتوفير بيئة تشجع الاستثمار، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت في استرداد ومنع هدر قرابة 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025.

وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء مجلس الهيئة.