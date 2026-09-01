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نقيب صالونات الرجال في الأردن : لا تسعيرة موحدة ولا عطلة ولا ساعات محددة

  • 01 أيلول 2026
  • 13:32
نقيب صالونات الرجال في الأردن لا تسعيرة موحدة ولا عطلة ولا ساعات محددة

خبرني - كشف نقيب النقابة العامة لأصحاب صالونات التزيين الرجال في الأردن كايد حبول عن أبرز ما تم التوصل إليه خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة، الذي عُقد مساء الاثنين.

وبيّن حبول لـ"خبرني" أن أغلب القرارات تم التوصل إليها بالإجماع، فيما بقيت بعض المواضيع العالقة التي تأمل النقابة حلها في القريب العاجل.

وأوضح حبول أنه تم التوافق على تغيير اسم النقابة من نقابة الحلاقين الى النقابة العامة لأصحاب صالونات التزيين الرجال ، واخذ موافقة وزارة العمل على الاسم الجديد.

كما بين حبول انه تم التوافق على عدم اعتماد تسعيرة موحدة لجميع الصالونات في الأردن، وأن يكون كل صالون ملزماً بوضع تسعيرته الخاصة.

وشدد على أن القانون يُلزم صاحب الصالون بوضع تسعيرة ثابتة في مكان واضح للزبون، مشيراً إلى أن عدم وضع التسعيرة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أنه تم التوافق أيضاً على عدم تحديد يوم معين لعطلة الحلاقين، كما كان الحال سابقاً بتحديد يوم الاثنين، وأن يعود القرار إلى كل صالون في تحديد يوم عطلته.

كما بيّن حبول أنه تم بالإجماع رفض مقترح إغلاق الصالونات في تمام الساعة العاشرة مساءً، إذ سيكون الأمر منوطاً بكل صاحب صالون لاختيار ساعات العمل التي تناسبه وتناسب منطقته.

وأضاف أن هناك بعض الملفات العالقة التي تأمل النقابة حلها قبل نهاية العام، ومن أبرزها،  إجبار الصالونات على التسجيل في الضمان الاجتماعي حتى في حال عدم وجود موظفين لدى صاحب الصالون، إضافة إلى ملف إلزام الحلاقين بالضريبة ونظام الفوترة.

ومن الملفات الأخرىالعالقة ، تصاريح العمل للوافدين، ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى ملف التراخيص، الذي تأمل النقابة التوصل إلى صيغة تفاهم مع أمانة عمّان والجهات المسؤولة لحله.
 

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