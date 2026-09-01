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طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟

  • 01 أيلول 2026
  • 13:27
طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها كم تبلغ تكلفته

خبرني  - وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، التي تكفّل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بعلاجها إلى دبي.

ومن المقرر أن تبدأ كاتيا رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوص الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية» .

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أعلن تكفل الشيخ محمد بن راشد بعلاج الطفلة كاتيا (عام وأربعة أشهر)، وذلك استجابة لمناشدة نشرتها والدتها (نور) بعد تأكيد الأطباء في الأردن عدم توافر العلاج محلياً، نظراً لارتفاع كلفته التي تصل إلى نحو 2.4 مليون دولار (8.8 مليون درهم اماراتي ، او 1.7 مليون دينار اردني) بما يفوق قدرة الأسرة.

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