إسرائيل تعلن اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس في غزة

خبرني - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس داخل قطاع غزة، في وقت تحدثت فيه مصادر فلسطينية عن فشل عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية غرب مدينة غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، إلا أن أمرها انكشف خلال العملية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل عبر أكثر من عشر طائرات حربية شنت غارات مكثفة على المنطقة.

من جانبه، قال مصدر أمني فلسطيني للجزيرة إن العملية الإسرائيلية الخاصة باءت بالفشل، مشيراً إلى نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، فيما انسحبت القوة الإسرائيلية الخاصة من منطقة الكتيبة على متن دراجات نارية، تحت غطاء ناري وجوي وفره الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الثوابتة أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن مقتل عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، من دون صدور تأكيد مستقل لهذه الرواية.

ويأتي إعلان كاتس عن اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس بالتزامن مع الرواية الفلسطينية بشأن العملية الخاصة في مدينة غزة، من دون اتضاح ما إذا كان إعلان الاعتقال مرتبطاً بالعملية ذاتها.