نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية يحتفي بالتميز والوفاء

خبرني - في أمسيةٍ جمعت دفء الوفاء بوهج الإنجاز، أقام نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الأردن مساء السبت 29 آب 2026، احتفالية عشاء تكريمية احتفاءً بالتميز العلمي وتقديراً للجهود المخلصة في خدمة النادي وتعزيز علاقاته الأكاديمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية الباكستانية.

وشهدت الأمسية التي اتسمت بأجواءٍ من المودة والتقدير، تكريم الدكتور المهندس محمد الحميدين، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، وتقديراً لجهوده المميزة في خدمة النادي، ولا سيما جهوده في توقيع اتفاقية تعاون بين النادي وإحدى الجامعات في مدينة لاهور الباكستانية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الأكاديمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف بين الأردن وباكستان.

كما كرّم النادي الطالب الباكستاني المقيم في الأردن ياسين محمود غلام علي البلوشي، تقديراً لتفوقه العلمي اللافت وحصوله على معدل 99.2% في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الأردن – الفرع الصحي، في إنجاز يجسد إرادة الشباب وطموحهم، ويعكس في الوقت ذاته عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين الأردني والباكستاني.

وقال رئيس النادي الدكتور زيد أحمد المحيسن إن تكريم المتميزين يأتي في إطار رسالة النادي في الاحتفاء بالعلم وأصحاب الإنجاز، وتشجيع الطلبة والشباب على مواصلة مسيرة التفوق والعطاء، مؤكداً أن النادي ينظر إلى خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية باعتبارهم جسوراً حقيقية للتواصل بين البلدين، وأن دوره لا يقتصر على الجانب الاجتماعي، بل يمتد إلى المجالات التعليمية والثقافية والأكاديمية.

وأشاد الدكتور المحيسن بالجهود التي بذلها الدكتور المهندس محمد الحميدين، وبإسهاماته في تطوير عمل النادي وتعزيز علاقاته مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في باكستان، معتبراً أن توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة في لاهور يمثل خطوة مهمة في مسيرة الانفتاح الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعرفة.

كما عبّر عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه الطالب الباكستاني ياسين البلوشي، مؤكداً أن حصوله على معدل 99.2% في الثانوية العامة الأردنية يستحق التقدير والاحتفاء، وأن نجاحه يمثل صورة مشرقة للعلاقات التي تقوم على التعليم والمعرفة والتفاعل الإنساني بين أبناء البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس محمد الحميدين عن شكره وتقديره للدكتور زيد أحمد المحيسن وأعضاء النادي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن التكريم يمثل حافزاً لمواصلة العمل والعطاء وخدمة أهداف النادي، وتعزيز دوره في بناء جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية في باكستان.

بدوره، عبّر الطالب الباكستاني ياسين محمود غلام علي البلوشي عن عميق شكره وامتنانه للدكتور زيد أحمد المحيسن، رئيس النادي، ولأعضاء النادي على هذا التكريم والحفاوة التي أحاطوه بها، مؤكداً أن هذه المبادرة كان لها أثر كبير في نفسه، وأنها تعكس روح الأخوة والمحبة التي لمسها خلال إقامته ودراسته في الأردن.

وقدم رئيس النادي للمكرمين هدايا تذكارية تقديراً لإنجازاتهما، وسط أجواءٍ عكست روح الأخوة والتآخي التي تجمع أعضاء النادي وخريجي المؤسسات التعليمية الباكستانية وأصدقاءهم في الأردن.

وتؤكد هذه الاحتفالية أن الدبلوماسية الشعبية ليست مجرد مصطلح سياسي، بل ممارسة إنسانية تبدأ من الجامعة، ومن مقاعد الدراسة، ومن العلاقات التي تنشأ بين الطلبة والأساتذة والخريجين، ثم تتحول مع مرور الزمن إلى جسور ممتدة بين الشعوب والدول.

ومن هذا المنطلق، يواصل نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الأردن أداء رسالته الثقافية والتعليمية والاجتماعية، مستثمراً تجربة أعضائه وخريجيه في تعزيز التواصل الأردني الباكستاني، وفتح نوافذ جديدة للتعاون الأكاديمي والثقافي، وترسيخ العلاقات بين الشعبين بعيداً عن الرسميات، وبالاستناد إلى المعرفة والصداقة والتجربة الإنسانية المشتركة.

لقد كانت أمسية التكريم رسالةً واضحة بأن العلم حين يجمع الشعوب يصبح جسراً للمحبة، وأن النجاح حين يُحتفى به يتحول إلى طاقة أمل، وأن العلاقات بين الأردن وباكستان تمتلك من العمق الشعبي والثقافي ما يجعلها قادرة على النمو والازدهار جيلاً بعد جيل..

