حمزة عبد الكريم يعلق على مشاركته الأولى مع برشلونة في الدوري الإسباني

خبرني - علق المحترف المصري حمزة عبد الكريم على مشاركته الرسمية الأولى رفقة الفريق الأول لنادي برشلونة والتي جاءت مساء يوم الإثنين خلال مباراة رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب "كامب نو" مباراة فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني حيث حقق "البارسا" فوزا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الظهور الرسمي الأول لحمزة عبد الكريم رفقة كتيبة هانز فليك حيث دخل كبديل لرافينها في الدقيقة 85.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات لراديو كتالونيا عقب المباراة: "انا سعيد للغاية وأتمنى فعل المزيد كان هناك عدد كبير للغاية من الجماهير في المدرجات كنت أشعر بالحماس الشديد للعب والمشاركة، إنه شعور قوي للغاية أريد أن أحظى به مرارا وتكرارا".

وأضاف: "فوز برشلونة الثالث على التوالي إنه أمر رائع هذا هو المكان الذي يجب أن نكون فيه حيث صدارة الليغا سعداء كوننا حافظنا على مكانتنا ،أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان والفوز بكل شيء".

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، ليتساوى مع ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقا بفارق الأهداف.