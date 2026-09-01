زين شريك الاتصالات الحصري لـ (مسيرتنا صحة وتراث) لجمعية همّتنا صحة في البترا

خبرني - في إطار دعمها المتواصل والممتد لكافة المبادرات التي تقوم عليها جمعية "همتنا صحة" الخيرية منذ تأسيسها؛ قدمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك اتصالات حصري لفعالية "مسيرتنا صحة وتراث" التي نظّمتها جمعية "همّتنا صحة" في مدينة البترا الوردية يومي الجمعة والسبت، بمشاركة أكثر من 300 مشارك من المؤسسات الوطنية وصناع المحتوى الأردنيين وعدد من وسائل الإعلام، بهدف الجمع بين تعزيز الوعي بأهمية الصحة والحفاظ على الإرث التراثي والأثري، وتسليط الضوء على أهمية تكاتف الجهود لإحداث أثر مستدام في المجتمعات المحلية.

وجاءت الفعالية تحت شعار "مسيرتنا صحة وتراث"، لتجسّد رسالة الجمعية الرامية إلى تعزيز مفهوم الصحة المستدامة، من خلال فعالية جَمَعت المشاركين على الطريق الصحراوي في مدينة البتراء، في تجربة تربط بين النشاط البدني والصحة من جهة، والتراث الأردني من جهة أخرى، لتحمل رسالة مفادها أن الأثر الحقيقي يبدأ عندما تتكامل الجهود من أجل هدف واحد.

وجاءت مشاركة زين في الفعالية في إطار شراكتها الممتدة مع جمعية "همّتنا صحة" الخيرية، وحرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز القطاع الصحي وتحقيق أثر مستدام في مختلف مناطق المملكة، ودعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة؛ وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاريع التنموية التي تلامس احتياجات المجتمعات المحلية.

وسلّطت الفعالية الضوء على إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز صحي القطرانة من قبل جمعية "همّتنا صحة"، وتحويله إلى مركز صحي شامل يضم وحدة إسعاف وطوارئ ومركزاً للإصابات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المنطقة وروّاد الطريق الصحراوي، وتعزيز جاهزية المركز وقدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي.

ويعكس اختيار مدينة البترا الوردية لإقامة هذه الفعالية أهمية الربط بين الصحة والتراث، باعتبارهما ركيزتين من ركائز التنمية المستدامة، حيث شكّلت الفعالية فرصة للتعريف بأهمية الحفاظ على الإرث الحضاري للمملكة بالتوازي مع تعزيز ثقافة النشاط البدني والصحة، وتحويل هذه الرسائل إلى أثر ملموس من خلال دعم المشاريع الصحية.

يُذكر أن شركة زين تدعم جمعية «همّتنا صحة» منذ انطلاقها عام 2019، حيث بدأت الشراكة بدعم مشروع مركز الأورام (مركز سميح دروزة للأورام) في مستشفى البشير، لتواصل لاحقاً دعم مشروع تأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، وتمويل مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، وإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل، والمساهمة في إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل، ليتجاوز إجمالي الدعم المُقدَّم من زين للجمعية منذ بدء هذه الشراكة نصف مليون دينار أردني، في إطار التزام زين المتواصل بدعم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الصحية في المملكة.

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