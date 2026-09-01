الفحيص... حين يصبح المجتمع حارساً للمعنى

إذا كان المغطس قد مثّل في هذه السلسلة ركن البداية والتجدد الروحي، وجبل نيبو قد أسس لركن الرؤية الحضارية، فإن هذه المقالة تنقل النظرية إلى مستوى أعمق؛ فهي لا تتناول مكاناً مقدساً بقدر ما تتناول الإنسان الذي يمنح المكان حياته، والمجتمع الذي يحمل رسالته، ويعيد إنتاج معناها، ويضمن استمرارها عبر الأجيال.

لقد ركزت معظم الأدبيات المعنية بالتراث الديني والثقافي على الموقع، والآثار، والحماية، والإدارة، والتمويل، وكأن القيمة كامنة في المكان بذاته. غير أن التجربة الإنسانية تكشف حقيقة أكثر تعقيداً: فالمكان، مهما بلغت قداسته أو عظم رمزه، لا يستطيع وحده أن يحافظ على حضوره في الوعي الإنساني إذا انقطع عنه المجتمع الذي يعيش معناه ويجدد رسالته.

من هنا فإن الفرضية المركزية في نظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية؛ المجتمع ليس مستفيداً من الإرث الروحي، بل أحد مكوناته الجوهرية. فالمكان يحتفظ بالحدث، لكن المجتمع يحمل الرسالة؛ والآثار تصون الشواهد، لكن الناس يصونون المعنى؛ والذاكرة تبدأ من المكان، لكنها لا تستمر إلا إذا وجدت من يعيشها.

وهذا التحول من دراسة المواقع المقدسة إلى دراسة المجتمعات الحاضنة لها يعيد تعريف طبيعة رأس المال الروحي؛ إذ لا يعود مقصوراً على المكان أو الحدث أو السردية، بل يمتد إلى المجتمع القادر على احتضان تلك السردية، وتجديدها، ونقلها إلى المستقبل.

إذا كان رأس المال الروحي يمثل القيمة الحضارية الكامنة في الموروث، فإن استدامته تتطلب مجتمعاً يستطيع تحويل هذه القيمة إلى حياة يومية. ومن هنا أتناول بهذه المقالة مفهوم رأس المال المجتمعي الروحي Spiritual Community Capital ويقصد به: الرصيد غير المادي الذي يمتلكه المجتمع، والمتمثل في الثقة، والعلاقات الاجتماعية، والذاكرة المشتركة، والهوية، والقيم، والعمل التطوعي، والتعليم، والفنون، والاحتفالات، والحوار، والتكافل، وكل ما يجعل الرسالة الروحية جزءاً حياً من الوجود اليومي وقابلاً للانتقال والتجدد عبر الأجيال.

وبهذا المعنى، لا يتمثل رأس المال المجتمعي الروحي في الكنائس أو الأديرة أو المباني التاريخية فقط، بل في النسيج الإنساني الذي يمنح هذه العناصر قدرتها على البقاء مؤثرة. فقد يبقى المبنى قائماً، لكن حضوره الحضاري يتراجع إذا انقطع المجتمع الذي يفهم معناه. وقد يحتفظ الموقع بأصالته، لكنه قد يتحول إلى شاهد صامت إذا لم يوجد من يروي قصته ويجسد قيمه.

ولهذا فإن الثقة، والتعليم، وروح المبادرة، والتطوع، والفنون، والعائلة، والذاكرة الجماعية ليست مظاهر اجتماعية عابرة، بل أصول حضارية غير مرئية تصل الماضي بالمستقبل، وتحول الذاكرة إلى تنمية، والموروث إلى طاقة اجتماعية متجددة.

انطلاقاً من ذلك، يعرف مفهوم المجتمع الحاضن للمعنى - Meaning-bearing Community على أنه؛ المجتمع الذي لا يكتفي بحماية الإرث الروحي مادياً، بل يعيد إنتاج قيمه، وينقل رسالته، ويجعلها جزءاً من هويته وثقافته ومؤسساته وسلوكه اليومي، بما يضمن استدامة رأس المال الروحي وتعاظم أثره الحضاري عبر الزمن.

ولا يعني هذا مجرد المجتمع المحلي المحيط بالموقع؛ فليس كل جوار جغرافياً حاضناً للمعنى. المجتمع الحاضن هو الذي تتحول فيه الرسالة إلى ثقافة، والثقافة إلى ممارسة، والممارسة إلى هوية، والهوية إلى سلوك يُعاش قبل أن يُروى.

وبذلك يصبح المجتمع شريكاً في صناعة الإرث، لا مجرد متلقٍ له؛ فهو يحفظ الذاكرة، ويعيد تفسيرها، ويكيفها مع التحولات، وينقلها إلى الأجيال من دون أن يفقدها أصالتها.

في هذا السياق تبرز الفحيص نموذجاً أردنياً جديراً بالدراسة، لا لأنها تضم كنائس أو تمتلك تاريخاً مسيحياً عريقاً فحسب، بل لأنها قدمت نموذجاً لمجتمع استطاع أن يحول الانتماء، والتعليم، والعمل التطوعي، والثقافة، والمواطنة، والحوار إلى عناصر راسخة في نسيجه الاجتماعي.

إن ما يميز الفحيص ليس مبانيها الدينية ولا حجمها السكاني، بل قدرتها على إنتاج إنسان يحمل الرسالة قبل أن يتحدث عنها. ففي الأسرة، والمدرسة، والنادي، والجمعية، والكشافة، والموسيقى، والاحتفال، والعمل العام، تتحول المدينة إلى منظومة اجتماعية لإنتاج المعنى، لا إلى فضاء عمراني فقط.

ومن هنا لا تمثل الفحيص موقعاً جديداً يضاف إلى سلسلة المقالات السابقة، بل تمثل ركناً نظرياً ثالثاً يجيب عن سؤال جوهري: من يحفظ المعنى بعد أن يغادر الزائر المكان؟

الإجابة ليست الحجر، ولا الوثيقة، ولا المتحف وحده، وإنما المجتمع الذي يعيش الرسالة كل يوم، ويحولها إلى ثقافة وهوية ومستقبل.

فإذا كان المغطس يمثل بداية الرسالة وتجددها، وجبل نيبو يمثل رؤيتها وبصيرتها، فإن الفحيص تمثل استدامة الرسالة؛ لأنها تقدم الإنسان الذي يحملها، والمجتمع الذي يحفظها، والبيئة التي تعيد إنتاجها جيلاً بعد جيل.

وهنا تتقدم النظرية خطوة إضافية: المكان يصنع الذاكرة، لكن المجتمع يصنع استمراريتها؛ والموروث لا يبقى حياً بما نحفظه منه فقط، بل بما نستطيع أن نعيد إنتاجه معنىً في الإنسان.

يتبع في الجزء الثاني: المجتمع بوصفه المؤسسة الأولى للذاكرة، واقتصاد الثقة، والمدينة التي تنتج الإنسان، والمجتمع كمؤسسة غير رسمية، والمدينة التي تنتج السلام.