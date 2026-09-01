الأردن: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية

خبرني - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، كمية من الحقن الهرمونية والستيرويدات والأدوية غير المجازة، في مركبتين خاصتين بمدربي لياقة بدنية.

وأوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، في بيان صحفي، أن ذلك خلال حملة تفتيشية استهدفت أحد مراكز اللياقة البدنية في العاصمة عمّان، وشملت التفتيش الأصولي للمركبتين، لافتة إلى أن هذا هو المركز الثالث الذي تُضبط فيه مخالفات ضمن الحملة الرقابية على التداول غير المشروع للهرمونات والببتيدات وضبط المخالفات المتعلقة بها.

وأشارت إلى أن جميع المضبوطات تم تحريزها أصولياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإيداع المخالفين لدى المركز الأمني المختص ،تمهيداً لعرضهم على المدعي العام المختص.

وأضافت أن جزء من المواد المضبوطة، ومنها Drostanolone وNandrolone وOxandrolone وFluoxymesterone وStanozolol، تندرج ضمن مجموعة الستيرويدات البنائية والأندروجينية، وهي مواد يُساء استخدامها في بناء الأجسام بهدف زيادة الكتلة العضلية والقوة وتحسين الأداء البدني، فيما يحتوي Sustanon على مزيج من إسترات هرمون التستوستيرون.

وأشارت المؤسسة إلى أن Clenbuterol مادة ذات تأثير محفز لمستقبلات بيتا الأدرينالية، ويُساء استخدامها بهدف خفض الدهون، في حين أن Thyroxine هو هرمون للغدة الدرقية يؤثر مباشرة في عمليات الأيض، ويُساء استخدامه لأغراض إنقاص الوزن أو رفع معدل الاستقلاب.

وحذرت المؤسسة من خطورة الاستخدام غير الطبي أو العشوائي للهرمونات والستيرويدات البنائية، لما قد يترتب عليه من اضطراب في التوازن الهرموني الطبيعي، وتثبيط إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون، واضطرابات الخصوبة، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات الدهون وزيادة مخاطر المضاعفات القلبية والوعائية واضطرابات وظائف الكبد، إلى جانب تأثيرات نفسية ومزاجية محتملة.

كما حذرت من إساءة استخدام المواد ذات التأثير المنبه أو هرمونات الغدة الدرقية التي قد تؤدي إلى تسارع أو اضطراب ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات صحية خطيرة، مؤكدة أن استخدام المستحضرات غير المجازة ينطوي على مخاطر إضافية نتيجة عدم ضمان مصدرها أو تركيبها أو جودتها أو ظروف تصنيعها ونقلها وتخزينها.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين بضرورة التأكد من إجازة أي مادة أو مستحضر لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر خط الشكاوى المجاني (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.