400 ألف يورو و550 مليون ليرة.. طرابزون يجني ثمار صفقة محمد صلاح

خبرني - بعد أسابيع قليلة من انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي، بدأت أرقام الحضور الجماهيري والعوائد التجارية تعكس حجم القيمة التسويقية التي جلبها معه.

وفي أحدث تطور، أعلن طرابزون سبور إبرام اتفاقية رعاية جديدة مع شركة "ألبيراك تاساروف فينانسمان" مقابل 400 ألف يورو، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك نظير حقوق الإعلان على الجزء الخلفي من شورتات الفريق إلى جانب حقوق إعلانية أخرى خلال موسم 2026-2027.

ورغم أن الإفصاح الرسمي للنادي لا ينص على أن الاتفاق جاء بسبب محمد صلاح بشكل مباشر، فإن توقيته يأتي في ظل الزخم التجاري الكبير الذي صاحب وصول قائد منتخب مصر، والذي أعاد وضع طرابزون سبور تحت أنظار جماهير كرة القدم في تركيا وخارجها.

ولعل المؤشر الأوضح على التأثير الاقتصادي للصفقة جاء من رئيس طرابزون سبور أرطغرل دوغان، الذي كشف أن النادي باع 18 ألف اشتراك موسمي خلال ثلاثة أيام فقط عقب الإعلان عن التعاقد مع صلاح.

وأوضح دوغان أن الوصول إلى 25 ألف اشتراك يمكن أن يرفع العائد إلى نحو 550 مليون ليرة تركية، وهو رقم لا يشمل مبيعات قمصان محمد صلاح.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الحماس الجماهيري الذي أحدثه انتقال النجم المصري، في وقت يسعى فيه النادي إلى تعظيم الاستفادة من الصفقة لتغطية جانب من تكلفتها المرتفعة.

القيمة التجارية لمحمد صلاح لم تتوقف عند بيع التذاكر والاشتراكات، إذ تتضمن صفقة انتقاله إلى طرابزون سبور أيضا بندا يمنحه 20% من إيرادات المنتجات التي تحمل اسمه، ما يجعل مبيعات القمصان والمنتجات المرتبطة باللاعب مصدر دخل مهما للطرفين.

وبحسب تفاصيل العقد المنشورة، يحصل صلاح على نحو 17 مليون يورو سنويا ضمن حزمة تشمل راتبا قدره 10 ملايين يورو ومكافأة توقيع سنوية بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2028.

ولهذا السبب، تحاول إدارة طرابزون سبور تحويل الشعبية العالمية التي يتمتع بها صلاح إلى شراكات تجارية جديدة، بعدما أصبح النادي أكثر حضورا على المستوى الدولي منذ الإعلان عن الصفقة.