البنك العربي يدعم حملة (العودة إلى المدارس) بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

خبرني - قدّم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "العودة إلى المدارس" للعام الدراسي 2026/2027، التي تنفذها مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف محافظات المملكة، ضمن برنامج الحملات والاستجابات الإنسانية، حيث تهدف الحملة الى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر في تأمين مستلزمات أبنائهم مع بداية العام الدراسي.

ويأتي هذا الدعم تأكيداً على التزام البنك العربي بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الطلبة، حيث قام البنك بالتبرع بحقائب مدرسية تحتوي على المستلزمات المدرسية والقرطاسية الأساسية من دفاتر وأقلام وأدوات أخرى تم توزيعها على الطلبة في عدة مناطق شملت غرب عمّان والعبدلي والجامعة والجبيهة وقصبة الزرقاء، بما يسهم في توفير الموارد التي تعزز فرصهم التعليمية وفي بناء بيئة مدرسية محفزة تشجع على التعلم وتنمي مهارات الطلبة وقدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

كما شارك فريق من موظفي البنك العربي في توزيع هذه الحقائب على الطلبة، تعزيزاً لروح التضامن المجتمعي وتجسيداً لثقافة العمل التطوعي التي يحرص البنك على ترسيخها بين موظفيه.

وقد امتدت الحملة لتشمل جميع محافظات المملكة، واستفاد منها أكثر من 5,000 طالب وطالبة حصلوا على حقائب مدرسية مجهزة بالمستلزمات الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية متكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" كأحد ثمار هذا التوجه، حيث يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل: الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.