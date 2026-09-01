الأردن .. الحبس لشاب عرض على متزوجة لقاءً في شقة مفروشة مقابل المال !

قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بحبس شاب يبلغ من العمر 27 عاما 6 أشهر بعد إدانته بجرم عرض فعل منافٍ للحياء العام، على خلفية رسائل عبر واتساب وجهها إلى امرأة متزوجة، مع احتساب مدة توقيفه.

وتعود القضية إلى تشرين الثاني 2025، عندما تلقت المرأة رسائل من رقم مجهول ادعى صاحبها معرفته بها، قبل أن يعرض عليها لقاءً في شقة مفروشة مقابل 15 دينارا للساعة، مع زيادة المبلغ في حال تمديد اللقاء، رغم إبلاغه بأنها لا تعرفه.

وبحسب القرار، أبلغت المرأة زوجها بالرسائل، ليطلع عليها الزوج ويتواصل مع صاحب الرقم، ما أدى إلى خلافات زوجية وترك الزوج منزل الزوجية وإبلاغ أهل زوجته بما جرى، الأمر الذي أثار شكوكهم حولها.

واطلعت المحكمة على المحادثات وبيانات رقم الهاتف والكتب الرسمية المرتبطة به، وخلصت إلى أن الرسائل تضمنت عرضا لممارسة فعل جنسي مقابل المال، معتبرة ذلك فعلا منافيا للحياء العام وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات.

ورفضت المحكمة دفوع المتهم المتعلقة باحتمال استخدام شخص آخر للرقم، ومنها فقدان بطاقة أحوال مدنية سابقة وارتباط محفظة مالية بالرقم باسم شخص آخر، مؤكدة أن هذه الوقائع لا تثبت أن شخصا آخر هو من أرسل الرسائل.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن إفساد الرابطة الزوجية لعدم ثبوت تحريض المرأة على ترك زوجها أو طلب الطلاق، كما لم تعتبر العبارات الواردة في الرسائل تهديدا معاقبا عليه قانونا.

وانتهت المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بالحبس 6 أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.