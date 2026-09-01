بشار الحوامدة عضواً في مجلس أمناء جامعة مؤتة.. خبرة تكنولوجية وريادية تمتد لأكثر من عقدين

خبرني - بعد أكثر من 30 عاما على التخرج منها وحصوله على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب، عاد الدكتور بشار نعيم عبد الفتاح الحوامدة إلى جامعة مؤتة مجددا، لكنه يدخلها الآن من باب عضوية مجلس أمناء الجامعة، بعد أن عُين قبل أيام ضمن التشكيلة الجديدة لمجالس أمناء الجامعات الرسمية، ليضيف إلى مجلس أمناء الجامعة خبرة واسعة في قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال وإدارة الشركات والرياضة أيضا.

ويتمتع الحوامدة بخلفية أكاديمية ومهنية مرتبطة بشكل مباشر بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميناآيتك»، المتخصصة في تطوير حلول البرمجيات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والإدارة المؤسسية، والتي تأسست عام 2003 بعدد محدود من الموظفين ورأس مال بسيط، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى شركة ذات حضور إقليمي، وتدخل أسواق أكثر من 25 دولة في المنطقة.

وتقدم «ميناآيتك» حلولاً تقنية في مجالات إدارة الموارد البشرية، والرواتب، والحضور والانصراف، وإدارة أداء الموظفين، والخدمات الذاتية، وغيرها من الأنظمة التي تستهدف المؤسسات والشركات، ما جعل تجربة الحوامدة مرتبطة بصورة مباشرة بتطوير البرمجيات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الإدارة ورفع كفاءة المؤسسات.

ولا تقتصر تجربة الحوامدة على إدارة شركته، إذ كان له حضور بارز في تمثيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، من خلال توليه رئاسة هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج».

وخلال رئاسته لـ«إنتاج»، شارك الحوامدة في طرح قضايا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام الجهات الرسمية، والترويج لدور القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة ملفات التحول الرقمي وتنمية الشركات التقنية ودعم نمو صناعة التكنولوجيا في الأردن.

وتشير سيرته المهنية كذلك إلى اهتمامه بمجال رأس المال البشري، إذ كان رئيساً وشريكاً مؤسساً لمنتدى متخصص في رأس المال البشري، وهو مجال يتقاطع بصورة مباشرة مع طبيعة عمل «ميناآيتك» وحلولها التقنية الموجهة لإدارة الموارد البشرية.

ويمتلك الحوامدة كذلك خبرة إدارية في القطاع الرياضي، إذ ترأس نادي الوحدات سابقا، وتولى خلال فترة رئاسته إدارة ملفات النادي الرياضية والإدارية والمالية، وكان حاضراً في مختلف القضايا المتعلقة بفريق كرة القدم ومسيرة النادي، إلى جانب مشاركته في المشهد الرياضي الأردني، وله مواقف عدة تجاه تطوير العمل الرياضي ودعم الأندية.

وتضم التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء جامعة مؤتة كلاً من الدكتور يوسف موسى سلمان القسوس رئيساً، وعضوية الدكتور محمد القطاطشة، والدكتورة رولا الحباشنة، والدكتورة سنا أبو الذهب، والدكتور هيثم حلوش، والدكتور أيمن مدانات، والدكتور جهاد أبو بكر، والمهندس نضال البيطار، والدكتور بشار الحوامدة، والدكتور معن النسور، إضافة إلى رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات.