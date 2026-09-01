بعد سن الـ70.. أدوية شائعة تخفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات 30%

خبرني - يواجه كبار السن خطرا متزايدا للإصابة بأمراض القلب مع التقدم في العمر، لكن دراسة جديدة وجدت أن أدوية الستاتينات، التي تستخدم منذ عقود لخفض الكوليسترول، يمكن أن تقلل هذا الخطر أيضا.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة موناش الأسترالية، أن العلاج بالستاتينات خفض خطر التعرض لأول حدث كبير متعلق بالقلب والأوعية الدموية بنسبة 30% لدى أشخاص تزيد أعمارهم على 70 عاما ويعيشون بشكل مستقل.

وتعد هذه النتائج مهمة لأن فعالية الستاتينات لدى كبار السن كانت موضع تساؤل حتى الآن، إذ تركزت العديد من الدراسات السابقة على أشخاص أصغر سنا، فيما لم يكن واضحا بالقدر نفسه ما إذا كان بدء العلاج بالستاتينات في سن متقدمة يمكن أن يوفر فوائد مماثلة.

وجاءت النتائج ضمن أول تجربة عشوائية محكومة تركز بشكل مباشر على معرفة ما إذا كان استخدام الستاتينات يمكن أن يساعد كبار السن على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

واستمرت التجربة نحو 10 سنوات، وشارك فيها ما يقرب من 10 آلاف شخص، تلقى بعضهم الستاتين، بينما تلقى آخرون دواء وهميا، ثم قارن الباحثون النتائج الصحية بين المجموعتين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، البروفيسورة صوفيا زونغاس، من كلية موناش للصحة العامة والطب الوقائي، إن النتائج قد تؤثر في الطريقة التي يتعامل بها الأطباء مع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

وأضافت: "ما نأمل في رؤيته الآن، بعد تقديم مثل هذه الأدلة القوية، هو تحديث الإرشادات العلاجية لمساعدة الأطباء على الاستفادة من هذه النتائج الجديدة".

وتستخدم الستاتينات على نطاق واسع لخفض مستويات الكوليسترول، وقد ثبت دورها في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومع ذلك، كان استخدامها لدى الأشخاص الأكبر سنا محل نقاش بسبب محدودية الأدلة الخاصة بهذه الفئة العمرية.

ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، ولذلك يمثل الوقاية من هذه الأمراض تحديا مهما مع ارتفاع أعداد كبار السن حول العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية عالميا من نحو 600 مليون شخص في عام 2025 إلى أكثر من مليار شخص بحلول عام 2050.

وقالت زونغاس إن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية يمثل مصدر قلق كبير لكبار السن، مضيفة أن وجود وسيلة آمنة وفعالة للحد من هذا الخطر يمكن أن يوفر قدرا كبيرا من الطمأنينة لكبار السن وأسرهم.

وقال البروفيسور مارك نيلسون، المعد المشارك في الدراسة، والطبيب العام والأستاذ المساعد في كلية موناش للصحة العامة والطب الوقائي: "في ضوء هذه الأدلة الجديدة، ينبغي للمرضى الأكبر سنا التحدث مع طبيبهم العام حول ما إذا كانت الستاتينات تمثل العلاج المناسب للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية".

ورحب البروفيسور ديريك تشيو، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في مؤسسة القلب الوطنية الأسترالية، التي ساهمت في تمويل الدراسة، بالنتائج.

وقال تشيو: "على مدى عدة عقود، لعبت الستاتينات دورا رئيسيا في الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية. وتظهر هذه الدراسة أنها يمكن أن تؤدي هذا الدور حتى عندما يبدأ استخدامها في مرحلة متأخرة من الحياة".