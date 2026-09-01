الجامعات الأردنية تواكب التطور التكنولوجي بحلول رقمية لخدمات القبول والتسجيل

خبرني - مع تسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، تتجه الجامعات الأردنية إلى تطوير آليات تقديم خدمات القبول والتسجيل، بما يواكب احتياجات الطلبة ويمنحهم تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على خدمات التسجيل مع بدء المواسم الجامعية.

وفي هذا السياق، بدأت مجموعة من الجامعات الأردنية بالاعتماد على تطبيق BALADOR لتسهيل رحلة الطلبة والمراجعين، وتحويل عدد من الإجراءات التقليدية إلى تجربة رقمية أكثر سلاسة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى خدمات الجامعة بطريقة أكثر تنظيمًا، من خلال حجز المواعيد وإدارة الأدوار والخدمات الإلكترونية، بما يساعد على تقليل الازدحام ووقت الانتظار، ويمنح الطلبة وضوحًا أكبر حول خطوات الحصول على الخدمة.

ولا تقتصر أهمية الحلول الرقمية على تسهيل تجربة الطالب فحسب، بل تمتد إلى المؤسسات التعليمية نفسها، من خلال مساعدتها على تنظيم تدفق المراجعين، متابعة أداء الخدمات، والحصول على بيانات وتقارير تساعد في تحسين العمليات واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

ويأتي توجه الجامعات نحو هذه الحلول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعية، ولم تعد الخدمات الرقمية خيارًا إضافيًا، بل عنصرًا مهمًا في بناء مؤسسة تعليمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات طلبتها.

وتسعى BALADOR من خلال توسعها في قطاع التعليم إلى دعم المؤسسات التعليمية في تطوير تجربة خدمات متكاملة، تربط الجامعة بالطالب بطريقة أكثر سهولة وذكاءً، وتواكب التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية.