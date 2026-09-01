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وفاة لاعب كرة قدم بشكل مفاجئ عن 37 عاما

  • 01 أيلول 2026
  • 11:09
وفاة لاعب كرة قدم بشكل مفاجئ عن 37 عاما

خبرني - توفي المهاجم الأوكراني السابق ألكسندر كاسيان لاعب فريق "فاكل" فورونيج الروسي سابقا بعمر 38 عاما، وفقا لما أعلنه النادي.
وأكد "فاكل" أن قلب اللاعب توقف، معربا عن تعازيه لأسرته وأصدقائه، ومؤكدا مشاركته لهم حزنهم في هذا الوقت الصعب.
ولعب كاسيان في الملاعب الروسية بين عامي 2013 و2018، ودافع إلى جانب "فاكل" عن ألوان أندية "توم" تومسك، و"خيميك" دزيرجينسك، و"بالتيكا" كالينينغراد، و"أفانغارد" كورسك.

كما خاض كاسيان مباراتين مع منتخب أوكرانيا للشباب، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

وتأتي وفاته بعد ساعات من إعلان وفاة حارس مرمى نادي "تشيبُكساري" الروسي السابق دينيس موتوشين، عن عمر 34 عاما، إثر توقف قلبه أيضا.

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